Covid-19 à Tours : Près de 200 personnes sont venues se faire dépister gratuitement au palais des sports

Les Tourangeaux étaient nombreux et ont attendu parfois près d'une heure ce lundi 17 août pour se faire tester gratuitement, et sans ordonnance, dans le palais des sports de Tours. Un dépistage au Covid-19 organisé par la mairie.

La file d'attente était longue pour se faire dépister gratuitement au Covid-19 à Tours ce lundi 17 août au centre municipal des sports. Près de 200 Tourangeaux se sont faits tester pour connaître leur statut face au virus tandis que l'épidémie progresse en France. Pour cela pas besoin d'avoir une ordonnance, le test dure cinq minutes.

L'attente n'a pas découragé Sylvie qui est venue avec sa fille Flora, 19 ans. Elle le sait, les jeunes sont beaucoup touchés, alors elle voulait être fixée. "Elle voit pas mal de monde, moi beaucoup moins, mais il est nécessaire de se faire dépister parce que j'ai mes parents qui ont plus de 70 ans, que je vois de temps à autre et je pense que c'est important", explique la Tourangelle qui a donc profité de cette occasion.

"Je me suis dit c'est gratuit, c'est encore les vacances, ma fille va partir faire ses études donc je voulais le faire" Sylvie, une Tourangelle

Un raisonnement que comprend Flora. "Je rencontre beaucoup de personnes donc du coup je préférais être sûre de ne pas être contaminée (...) ça ne me fait pas très peur mais si j'ai quelque chose il vaut mieux le savoir le plus tôt possible. C'est surtout pour les autres."

La file d'attente pour se faire dépister gratuitement à Tours au palais des sports © Radio France - Manon Derdevet

Le déroulement du dépistage est simple : "on distribue des fiches à remplir, on vérifie l'identité des gens, on demande aux personnes pourquoi ils sont là, s'il y a des signes. Le résultat sera donné dans les 24 à 48 heures. Si au bout de 48 heures ils n'ont pas de nouvelles c'est que le résultat est négatif" poursuit Alain qui travaille pour le laboratoire et qui effectue les dépistages. Si le test est positif, les personnes sont contactées, isolées puis c'est à la CPAM de commencer une enquête pour casser la chaîne de contamination.

Des personnes âgées aux enfants, des profils divers

Parmi les personnes qui se font dépister, Alain voit tous les profils. "Des personnes âgées, des jeunes et même des enfants. Certains parce qu'ils ont été en contact avec une personne qui a le Covid. Il y a des personnes aussi qui viennent car c'est obligatoire dans le cadre d'un voyage. Il y en a qui ont quelques signes et d'autres qui veulent connaître leur statut par rapport au virus", détaille le biologiste.

Les tests sont réalisés par des employés de laboratoires de Tours © Radio France - Manon Derdevet

Sortir de l'incertitude, c'est exactement ce que souhaite Candice qui est venue avec ses deux filles de 8 et 14 ans. "On vient de rentrer de vacances, les filles ont bien profité, elles ont joué avec d'autres enfants et maintenant elles vont aller en vacances chez leurs grands-parents. Comme on a appris qu'il y avait des tests gratuits, rapides à Tours, on a préféré pour rassurer les grands-parents faire des tests", raconte-t-elle.

Vous pouvez aller vous faire tester gratuitement au centre municipal des sports jusqu'au 29 août, du lundi au vendredi, de 10 heures à 17 heures. Il est conseillé de venir avec son propre stylo.

Notez également que la mairie de Tours organise, dans le cadre de la crise sanitaire, depuis ce lundi 17 août des distributions de masques dans quatre lieux de la ville : la mairie centrale, le château de tours, la bibliothèque François Mitterrand et la mairie de quartier des Fontaines.