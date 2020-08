COVID-19 : à Tours, trois centres de dépistages gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance vont ouvrir

La ville de Tours fait savoir qu'elle va installer dans deux lieux du centre-ville et un à Tours-Nord des centres de dépistage du Covid à partir de lundi 17 août. Ils seront ouverts à tous, sans rendez-vous et gratuits.

Face à la menace de nouvelles contaminations, à Tours, la mairie a annoncé ce jour la création de trois centres de dépistage du Covid, gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance. Le premier sera opérationnel dans le Centre Municipal des Sports à partir du lundi 17 août, le second à Auchan Tours-Nord le lendemain, et le troisième sur le site des tanneurs de l'université à partir du jeudi 20 août. Ce sont les équipes des laboratoires ABO+, Cerbaillance et du CHU de Tours qui réaliseront les tests de dépistage.

Voici le détail des jours d'ouverture de ces trois centres de dépistage:

-Le Centre Municipal des Sports : du 17 au 29 août et du lundi au vendredi de 10h00 à 17H00

-Auchan Tours-Nord : du 18 au 29 août et du lundi au samedi de 12H00 à 19H00

-Le site des Tanneurs de l'Université de Tours : du 20 au 22 août et de 18H00 à 22H00

Ces trois nouveaux sites s'ajoutent aux 30 lieux de prélèvements qui sont déjà ouverts en Indre-et-Loire. L'objectif est de diagnostiquer de nouveaux cas et de freiner le virus.