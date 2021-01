Covid-19 : à Villedieu-sur-Indre, tout est prêt pour le début de la campagne de vaccination

Le coup d'envoi de la campagne vaccinale des plus de 75 ans et des personnes fragiles débute ce lundi. À Villedieu-sur-Indre, retenue par l'Agence régionale de santé pour accueillir un centre de vaccination, tout est prêt pour les premières injections.

Ce lundi, la campagne de vaccination contre le Covid-19 s'élargit aux personnes de plus de 75 ans et à celles souffrant d'une pathologie à haut risque. Dans le Berry, 14 centres de vaccination pour l'instant sont prévus : 6 dans le Cher et 8 dans l'Indre, retrouvez la liste ici. D'autres centres devraient ouvrir dans les jours et semaines qui viennent.

A Villedieu-sur-Indre, comme partout ailleurs, cette nouvelle étape de la campagne vaccinale rencontre un réel engouement. La municipalité s'est donc organisée pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Situé à la salle des fêtes Jean-Moulin, le centre de vaccination placé sous la responsabilité du docteur Benoît Le Gargasson, sera ouvert 6 demi-journées par semaine, soit 18 heures. Pour les quatre lignes de vaccination mises en place, 8 médecins sont mobilisés, 15 infirmiers volontaires (libéraux, hospitaliers ou jeunes retraités). Pas moins de 440 rendez-vous ont été pris pour la première injection et autant pour la seconde. Des rendez-vous qui pouvaient être pris en ligne notamment, sur le site de la commune. Un site qui a connu "une augmentation de sa fréquentation de l'ordre de 125%" précise dans un communiqué le maire de la commune, Xavier Elbaz. Les premières injections auront lieu ce lundi.