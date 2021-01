Covid-19, Ajaccio lance sa campagne de dépistage

L'épidémie de Covid-19 est toujours d'actualité. Les chiffres de nouveaux cas repartent à la hausse alors que la campagne de vaccination débutera prochainement. Une situation que les autorités entendent suivre au plus près. A Ajaccio, à l'initiative du maire, Laurent Marcangeli, une campagne de dépistage débutera ce mercredi 6 janvier.

Deux sites accueilleront gratuitement toutes les personnes soucieuses de se faire tester. Le premier s'est installé au Palatinu, au 1er étage sur la zone de la cafétéria, le deuxième au gymnase Pascal Rossini, au niveau du hall d’entrée.

Les opérations de dépistage se poursuivront jusqu’au dimanche 17 janvier. L'accueil du public se fera du lundi au vendredi, de 16h à 19h, et le samedi et dimanche de 10h à 18h. Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous et de présenter une ordonnance. Il faudra en revanche présenter une pièce d’identité et la carte vitale.

Sur place, le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires. Les prélèvements effectués sont réalisés à l’aide de tests antigéniques, plus rapide avec un résultat lisible au bout de 20 minutes. Les personnes de 65 ans et plus ou revenant d’un voyage à l’étranger sont invitées à réaliser un test PCR en laboratoire. Si une personne s’avère positive, l’ARS s’en trouve directement informée. Les consignes sanitaires en vigueur et l’isolement obligatoire sont ensuite appliqués en lien avec la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.