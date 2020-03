Covid-19 : allez-vous vous faire rembourser votre vol ?

Cela ne fait plaisir à personne, mais nous vous recommandons, autant que possible, de limiter vos déplacements et par conséquent d’annuler au maximum vos trajets en avion.

Les frontières ne sont pas fermées, mais par mesure de précaution pour vous, et pour les autres, afin d’endiguer la propagation du Covid-19, il vous est largement recommandé d’annuler, ou de reporter à plus tard, vos déplacements. Mais est-ce que les compagnies sont tenues de nous rembourser ? Nous en parlons avec Remi Duquenne, expert juridique chez Flight Right.

Ce qu’il faut retenir :