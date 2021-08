"On appréhende énormément cette rentrée", l'inquiétude des soignants du CHU de Rouen face au covid-19

Ce n'est pas encore le branle-bas de combat dans le service de réanimation médicale du CHU de Rouen. Mais les soignants, pour la plupart rentrés de vacances, sont inquiets à l'heure de la rentrée. Inquiets de voir arriver dans les services de réanimation une vague de patients atteints du covid-19.

"On sent bien qu'il y a une petite tension dans l'équipe avec cette rentrée"

"On appréhende cette rentrée avec beaucoup d'anxiété. On s'attend un peu au pire même si on a aucune idée de ce qui va nous tomber dessus", explique Camille à France Bleu Normandie. L'infirmière exerce depuis 4 ans au CHU de Rouen. Elle a connu toutes les vagues, l'hôpital saturé. "Ce ne sont pas des bons souvenirs. C'était beaucoup beaucoup de travail, on ne passait pas assez de temps avec les patients, la distance avec les proches et gérer ça étaient aussi très compliqué", se remémore l'infirmière.

"Il y a l'hiver qui arrive, la rentrée, etc. On sent bien qu'il y a une petite tension dans l'équipe avec cette rentrée", ajoute Camille. Dans le service de réanimation médicale, sur les 18 lits de disponible, la moitié sont occupés par des patients atteints du covid-19. "Clairement on est confronté de nouveau à une fréquence importante de patients atteints de covid-19", explique Gaétan Beduneau, praticien au CHU.

Un douzaine de patients en réanimation, c'est encore loin du pic où plus de 50 malades occupaient les lits des services de réanimation. "Les profils ont changé. Ils sont plus jeunes c'est-à-dire qu'au lieu d'être initialement 60-80 ans, on est plutôt dans 40-45 ans". Les malades sont plus jeunes. Huit patients sur dix actuellement en réanimation ne sont pas vaccinés.