Covid-19 : après des mois d'accalmie, le virus est de nouveau très actif en Mayenne selon l'ARS

On l'avait presque oublié ce virus de la Covid-19. L'ARS des Pays de la Loire nous rappelle ce jeudi qu'il est toujours présent et qu'il va falloir vivre avec. Selon les autorités sanitaires régionales, l'épidémie de coronavirus s'est fortement accélérée en Pays de la Loire ces dernières semaines, après plusieurs mois d'accalmie : "le 25 septembre, le taux d’incidence en population générale était de 319 cas pour 100.000 habitants. Le taux d’incidence pour les personnes de plus de 65 ans était quant à lui de 235 pour 100.000 habitants. Au 16 octobre, soit trois semaines après, le taux d’incidence en population générale a augmenté de plus de près de 60% et celui pour les plus de 65 ans a presque triplé" détaille l'ARS dans un communiqué.

En Mayenne, le taux d'incidence, dans la population, toutes tranches d'âge confondues, est de 528, au-dessus de la moyenne régionale. Le nombre d'hospitalisations est également en hausse avec 473 patients actuellement soignés pour une contamination à la Covid-19 dont 24 en réanimation, une grande majorité d'entre eux ont plus de 65 ans.

L'ARS a lancé une campagne de rappel vaccinal à destination des personnes les plus fragiles avec des vaccins adaptés au variant Omicron. "En complément de la vaccination, les gestes barrière constituent des mesures très efficaces – et nécessaires – de lutte contre l’épidémie" précise l'Agence qui invite les Mayennais à porter un masques dans les lieux clos et de promiscuité comme les transports en commun.