Covid 19 : après le centre ville, le port du masque obligatoire dans le quartier de la Source à Orléans

La Source, 22.000 habitants, est le quartier le plus vaste d'Orléans. Il est desservi depuis le centre-ville par le tramway, avec notamment l'université. Le quartier de la Source, Orléans

"En accord avec la mairie d'Orléans, le préfet du Loiret a pris un arrêté rendant le port du masque obligatoire pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus, à partir du jeudi 20 août à 00h00". La préfecture du Loiret vient de publier une nouvelle obligation du port du masque, qui concerne maintenant une partie du quartier de la Source à Orléans, dans les espaces publics, sur les voies et sur les trottoirs.

Ce périmètre comprend :

A l'ouest : l'avenue de l'Hôpital et la rue de Concorcet

Au nord : l'avenue du président John Kennedy

A l'est : l'avenue de la Bolière

Au sud : la rue Ambroise Paré et la place Anatole France

Dans ce périmètre, toutes les personnes âgées de plus de 11 ans seront obligées de porter un masque, quel que soit leur mode de déplacement, comme c'est le cas dans le centre ville d'Orléans depuis le samedi 15 août.

Olivet bientôt concerné par le port du masque obligatoire

Un second arrêté est en cours de préparation pour la ville d'Olivet, à la demande de la commune. Celui-ci prendra effet le vendredi 21 août à minuit.

Cette décision de la préfecture du Loiret entend répondre à une situation sanitaire qui se dégrade dans ce quartier d'Orléans qui compte plus de 20 000 habitants. Un centre de dépistage gratuit a été installé dans les locaux du laboratoire Medibiolab près de l'université d'Orléans depuis le jeudi 13 aaoût.

Vendredi dernier, 239 personnes s'y sont fait dépister, et 19 étaient positives au Covid 19. Le taux de positivité au virus dépasse donc 7%, alors que le seuil de vigilance est fixé à 5%.

150 cas positifs suite au cluster d'Orléans La Source

Quant au cluster (foyer de cas groupés) découvert début août à la suite de plusieurs rassemblements familiaux dans le quartier de la Source, il atteint maintenant le chiffre de 150 cas positifs. "Dès lors qu'il y a une concentration des cas, le risque de circulation du virus est plus important, le port du masque est donc un moindre mal" dit Laurent Habert, le directeur de l'Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire.