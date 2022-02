Covid-19: à Dijon, le retour des salles pleines et la fin des masques dans les rues

A partir de ce mercredi, il ne sera plus obligatoire pour les employeurs d'imposer le télétravail aux employés, il sera seulement conseillé. C'est la même chose pour le masque à l'extérieur: il est conseillé mais plus obligatoire. Dernière mesure d'assouplissement: les jauges de deux mille places imposées pour les événements publics à l'intérieurs tombent également.

Plus de masques dans les rues de Dijon?

Quand on se balade dans le centre ville de Dijon, certains passants ont déjà baissé le masque. Et ça énerve Stéphane, qui a son masque bien sur son nez, même si la rue est vide: "qu'il soit obligatoire ou non, ça ne change rien, vu le nombre de personnes qui ne le portent pas". Mais rue de la Liberté, lorsqu'il y a foule, tout de suite les masques se remontent. En fonction du monde dans la rue, Claude s'adapte: "Dans les zones très fréquentées, je le garderai encore. Mais quand je rentre à pied et que les rues sont vides, là je l'enlève." C'est le bon sens, qui prend le dessus sur les règles pour Herlinda , que nous avons croisé Rue de la Liberté: "Ici, par exemple, le samedi, on ferait bien de le mettre!"

Fin des jauges pour les salles de sports et de spectacles assis

La fin des jauges à deux mille personnes lors d'événements publics en intérieur, ça veut dire le retour des spectacles assis au Zénith de Dijon. Un soulagement pour Karine Ripert, la directrice d'exploitation: "ça fait quand même deux ans que ça dure, après une bouffée d'air de septembre à décembre 2021, en janvier, nous avons dû reporter tous nos spectacles". Heureusement, tous les spectacles ont été reportés dans l'année 2022, ce qui permet aux spectateurs de ne pas se perdre dans les dates. "Vous avez un Zénith à Dijon qui marche très bien, donc le public est à l'affut de la moindre information", explique Karine Ripert.

Nous sommes heureux de reprendre notre activité. Je pense qu'on va dans la bonne voix et que le public était en manque de ça! Karine Ripert, directrice d'exploitation du Zénith de Dijon

C'est aussi une bonne nouvelle pour les deux équipes de la JDA. Le club de basket masculin et de handball féminin joue ses matchs au Palais des Sports qui compte au maximum quatre mille places. Forcément, être obligé de vendre seulement la moitié des places, comporte un manque à gagner. D'après Lucile Bongiovanni, la directrice commerciale et marketing du groupe, un match comme celui contre Bourg-en-Bresse génère un manque à gagner de 15 000 euros: "Ca aurait forcément été un match à guichet fermé, donc certains matchs seront compensés, d'autres pas." Le bon côté des choses, c'est que deux matchs importants attendent les deux équipes qui pourront cette fois, compter sur tous leurs supporters: "Il est clair que de retrouver son public joue, parfois même pour faire basculer des matchs", explique Lucile Bongiovanni