Covid-19 : AstraZeneca et Moderna veulent développer un sérum contre le variant Omicron

AstraZeneca, comme les fabricants de vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna et Novavax se sont déclarés confiants dans leur capacité à combattre la souche Omicron.

Alors que deux cas positifs au variant Omicron, orginaire d'Afrique du Sud, ont été confirmés ce samedi en Grande-Bretagne et que les pays européens ont décidé de stopper les vols aériens en provenance de plusieurs États africains, le laboratoire britannique AstraZenaca affirme pouvoir développer "très rapidement" un sérum contre le variant Omicron. Vendredi, le laboratoire américain Moderna a annoncé pouvoir vouloir proposer "rapidement un candidat vaccin pour une dose de rappel spécifique au variant Omicron". Pfizer/BioNTech et Novavax se sont également déclarés confiants dans leur capacité à combattre la souche Omicron.

Le scientifique britannique qui a dirigé les recherches sur le vaccin d'Oxford/AstraZeneca contre le coronavirus a affirmé samedi qu'un nouveau sérum pourrait être développé "très rapidement" contre le variant Omicron. Le professeur Andrew Pollard, directeur de l'Oxford Vaccine Group, a estimé "extrêmement improbable" que ce nouveau variant se propage fortement au sein de la population vaccinée, "comme nous l'avons vu l'année dernière" avec le variant Delta. Mais si c'était le cas, "il serait possible d'agir très rapidement", a-t-il affirmé sur la BBC, car "les processus de mise au point d'un nouveau vaccin sont de mieux en mieux huilés".

Il estime cependant que les vaccins actuels devraient fonctionner contre la nouvelle souche jugée "préoccupante" par l'OMS, mais que cela ne serait certain que dans les semaines à venir.

Moderna se donne deux à trois mois pour son candidat vaccin

"Moderna va rapidement développer un candidat vaccin pour une dose de rappel spécifique au variant Omicron", a déclaré l'entreprise américaine dans un communiqué ce vendredi soir.

"En 2020-2021, cela a déjà inclus des doses de rappel pour les variants Delta et Beta", a précisé le laboratoire, disant avoir "démontré à plusieurs reprises sa capacité à faire passer de nouveaux candidats au stade des essais cliniques en 60-90 jours". "Depuis le début, nous avons dit que pour combattre la pandémie, il était impératif d'être proactif face à l'évolution du virus", a affirmé le patron de Moderna, Stéphane Bancel, cité dans le communiqué.

Le laboratoire allemand BioNTech, allié à Pfizer, a dit étudier ce nouveau variant, et attendre "au plus tard dans deux semaines" de premiers résultats d'études qui permettront de déterminer s'il est capable d'échapper à la protection vaccinale. Il faudra "plusieurs semaines" pour comprendre le niveau de transmissibilité et de virulence du nouveau variant, a souligné vendredi le porte-parole de l'OMS. Pour l'Agence européenne des médicaments (EMA), il est "prématuré" de prévoir une adaptation des vaccins au variant Omicron.