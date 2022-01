Covid-19 : "On atteint les limites de la capacité française de tests", estime un épidémiologiste

"On atteint les limites de la capacité française de tests", a estimé ce vendredi sur franceinfo Jonathan Roux, épidémiologiste à l’Ecole des Hautes Études en Santé Publique de Rennes. "La Haute Autorité de Santé avait signalé qu’on allait vite atteindre un nombre de tests énorme avec Omicron", a-t-il rappelé.

Dans certaines régions, il faut attendre jusqu’à trois jours pour faire un test, ça perd tout son intérêt - Jonathan Roux, épidémiologiste

Avec les deux millions de tests réalisés chaque jour en ce moment, "On a un engorgement dans les laboratoires et pharmacies. Dans certaines régions, il faut attendre jusqu’à trois jours pour faire un test, et ça perd tout son intérêt", a-t-il déploré. Les pharmacies et laboratoire sont saturés dans la plupart des régions, tout comme la plateforme utilisée pour les résultats des tests.

Imposer un isolement plutôt que des tests aux cas contacts ?

L’épidémiologiste suggère "d’imposer un isolement" aux cas contacts, et de ne demander un test "qu’à la fin de l’isolement pour être sûr qu’ils ne sont pas contaminés", et "d’alléger certains protocoles, parce que la demande est supérieure à l’offre actuelle en France", a-t-il insisté.

Le protocole sanitaire à l'école a été légèrement allégé par le gouvernement, après une réunion jeudi après-midi entre le ministre Jean-Michel Blanquer et les syndicats d'enseignants. Le parcours de dépistage des élèves est assoupli.

Le pic d'Omicron atteint mi-janvier ?

Selon l'épidémiologiste, le pic du variant Omicron, très contagieux, pourrait être atteint "beaucoup plus rapidement que les autres variants". "L’institut Pasteur a fait des projections et statuait sur un pic autour de mi-janvier, et on s’y dirige, mais il risque d’être très élevé en nombre de cas, donc on se méfie de l’impact qu’il pourra avoir sur le système hospitalier", a-t-il confié.