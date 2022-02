Covid-19 : "Attention aux messages angéliques" avertit un infectiologue périgourdin

Faut-il être optimiste pour l'avenir, sur le front du Covid ? Au niveau du gouvernement, on l'est, en tout cas. "Le pire est derrière nous", a dit Olivier Véran, ce mercredi soir sur BFM TV. Le ministre de la Santé a assuré qu'"à l'échelle du pays, nous avons dépassé le pic des contaminations" et qu'en France, "nous arrivons au pic des hospitalisations". Pourtant, le nombre de morts du Covid continue de grimper, notamment en Dordogne.

À l'hôpital de Périgueux, la décrue ne se voit pas beaucoup, témoigne ce jeudi sur France Bleu Périgord, Bernard Castan, médecin infectiologue. "Dans la pratique quotidienne à l'hôpital, on n'observe pas" cette décrue dit-il. En réanimation, 100% des lits sont occupés dit-il, dont environ 60% par des patients malades du Covid. "On est loin d'en être sorti complètement", dit-il. "Aujourd'hui, en me levant ce matin pour aller au boulot, mon constat, c'est qu'on est en plein dedans".

Plus d'un mort par jour en Dordogne en 2022

Alors qu'il y a eu environ 300 morts en deux ans de pandémie, le rythme s'accélère en Dordogne, où 35 personnes sont mortes du Covid depuis le début de l'année, soit plus d'une par jour. "Aujourd'hui, les gens qui viennent à l'hôpital sont soit des gens non-vaccinés, soit des gens extrêmement fragilisés, immunodéprimés, extrêmement âgés ou présentant de lourdes comorbidités", constate Bernard Castan. Et même s'ils sont atteints du variant Omicron, moins violent, leur "profil très particulier" les expose à des décès.

L'omicron, c'est pas dangereux, sauf pour les gens qui sont en train de décéder à l'hôpital

Pour l'infectiologue, il faire "attention à ce message angélique" sur la dangerosité moindre de ce variant Omicron. "Le taux de contamination est tellement élevé que les fragiles succombent quand même à cette infection virale", alors que la Dordogne présente un taux d'incidence de 3 351 cas pour 100 000 habitants. "L'omicron, c'est pas dangereux, sauf pour les gens qui sont en train de décéder à l'hôpital", résume-t-il.

Pour autant, Bernard Castan ne conteste pas la levée du masque à l'extérieur, telle qu'elle a été décidée par le gouvernement pour ce mercredi 2 février. Tout en rappelant le "contexte pré-électoral" dans laquelle cette décision a été prise, il souligne que "ça ne changera pas grand chose". "Avec les mesures que l'on avait et 500 000 cas quotidiens, on peut globalement se dire qu'on peut lever ces mesures-là. C'est un élément de variable qu'on peut s'autoriser à mettre en route parce que ce n'est plus ça le problème", dit-il.