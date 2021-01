Covid-19: au centre de dépistage de la Ville d'Orléans, beaucoup plus de cas positifs ce lundi après les fêtes

Est-ce le début d'une tendance, inquiétante ? Ou la vérité statistique d'une seule journée sera-t-elle rapidement démentie ? L'avenir le dira. En tout cas, le centre de dépistage du Covid-19 mis en place par la Ville d'Orléans, à la médiathèque place Gambetta, a enregistré un taux de positivité record ce lundi 4 janvier.

27% des gens testés ce lundi étaient positifs au coronavirus

Sur les 92 personnes testées ce lundi, dans les trois boxes installés dans le hall de l'auditorium de la médiathèque, 25 sont positives au Covid-19, indique la Ville d'Orléans. Soit un taux de positivité de 27%. "Du jamais vu", indique-t-on en mairie : "on n'avait jamais dépassé les 3% de positivité sur notre centre de dépistage jusque-là".

Plus de cas symptomatiques

A la Ville, on observe que le public venu se faire tester en ce jour de rentrée après les deux semaines de congés scolaires correspondant aux fêtes de fin d'année est différent : "avant Noël, on avait beaucoup de gens qui venaient se faire tester pour se rassurer avant d'aller en famille ou de voir des personnes âgées. Ce lundi, on a eu des gens symptomatiques qui rentrent après les fêtes et pensaient avoir peut-être contracté le virus".

Moins de 100 tests pratiqués ce lundi

Ce chiffre est toutefois à relativiser car il s'agit d'une seule journée avec 92 tests antigéniques effectués. Tandis qu'avant Noël, le centre de dépistage massif et gratuit de la Ville d'Orléans voyait passer plus de 200, voire plus de 300 personnes par jour, battant des records d'affluence.

Le centre de dépistage de la médiathèque est resté fermé la semaine dernière, après la fermeture des tentes militaires où se pratiquaient les tests antigéniques, pour cause de tempête Bella. Et il n'a repris du service que ce lundi, à l'intérieur du bâtiment.