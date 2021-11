Covid-19 : au centre de vaccination de Coulaines "les créneaux partent en cinq minutes"

A l'entrée du centre de vaccination de Coulaines, deux agents, le nez dans des tableaux, sont chargés de prendre les rendez-vous des patients. "Le 22, à 16h45, si vous voulez ce créneau il faut me le dire tout de suite car il va partir sinon", entend-t-on régulièrement. Depuis l'annonce par le gouvernement de l'élargissement de la campagne de vaccination à tous les adultes, les créneaux disponibles se font rare en Sarthe. En réaction, la préfecture de la Sarthe a annoncé l'ouverture de nouveaux créneaux dans l'ensemble des centres du département. 2.000 créneaux ont ainsi été ouverts dans le centre de Coulaines, qui sera désormais ouvert sept jours sur sept.

"A chaque fois qu'il y a des annonces, on sait que c'est précédé et suivi tout de suite de prises de rendez-vous, au point de faire sauter Doctolib", raconte Emily, qui gère l'accueil depuis l'ouverture du centre. "On commence à être rodé et puis, c'est le mot-clé des centres de vaccination : l'adaptation." Si les patients se montrent parfois agacés par les délais, il n'y a pas d'agressivité. "La seule nouveauté c'est de devoir calculer selon la date de la seconde injection, quels créneaux on peut proposer, c'est une gymnastique mentale", ajoute-t-elle.

"On essaye d'augmenter les cadences"

Dans la salle d'attente, devant les box, ce n'est pas la cohue. Les patients sont essentiellement des retraités ou des professionnels de santé. Pour la plupart, le créneau est réservé depuis plusieurs semaines. "J'ai voulu me reconnecter hier soir pour faire avancer mon rendez-vous, mais ce n'était plus possible, il y avait 30 minutes d'attente sur le site", explique Florence. D'autres ont surtout eu "un coup de bol" au moment de se rendre sur Doctolib.

Face à cette situation, le centre a dû se réorganiser. "On essaye d'augmenter les cadences : on était sur deux créneaux toutes les cinq minutes, là on passe à quatre créneaux, comme on a quatre box de vaccination", détaille Yohann Roustel, le responsable du centre de Coulaines. "On élargit aussi les plages, on sera ouvert 24h sur 24h et peut-être bientôt jusqu'à 22h." Une manière de répondre aux besoins, mais il l'admet : "les annonces nous ont un peu pris de court, il faut réarmer les centres de vaccination et ça ne se fait pas en 24h."