VIDEO - Au CHU de Lille, des patients non vaccinés contre le Covid-19 "méfiants" face aux soignants

La statistique parle d'elle-même : au CHU de Lille, les non vaccinés représentent 97% des patients Covid. Dans le service des maladies infectieuses, sur ses 20 lits disponibles, 10 sont occupés par des patients atteints par des formes graves du coronavirus. "Ce sont des patients jeunes, ce qui correspond aux tranches d'âge les moins vaccinées", souligne le professeur Karine Faure, responsable du service, "le plus jeune patient qu'on ait eu sur cette nouvelle vague épidémique a 25 ans, sans autre antécédent que le diabète".

On a l'impression d'être les seuls à se battre

Marine Youssofi, interne dans le service depuis trois mois, vient d'accueillir une malade non vaccinée, qui souffre pourtant d'une maladie chronique : "elle aurait pu être vaccinée depuis longtemps, et éviter cette situation", soupire-t-elle, "ça m'inspire de la frustration, de la colère et du désespoir. On a l'impression d'être les seuls à se battre".

Refus de soins

Cette opposition au vaccin se double d'une méfiance vis-à-vis des soignants. Karine Faure constate que "quelques patients refusent les soins, malgré les signes de gravité. Certains demandent à quitter l'hôpital, alors qu'ils ont encore besoin d'oxygène. On se demande s'il y a une prise de conscience de la gravité de la maladie".