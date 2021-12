Covid-19 : au CHU de Poitiers, la réanimation atteint sa capacité maximale d'accueil

Selon Arnaud Thille, le chef du service réanimation du CHU de Poitiers douze des quinze lits sont occupés par des patients Covid et deux autres malades occupent des places dans les soins continus. "Des patients non-vaccinés pour les deux-tiers d'entre eux" précise ce professeur en médecine interne de réanimation, "C'est le cas depuis le mois de septembre". Dans tout le pays, l'ensemble des réanimations sont aux capacités maximales d'accueil et ce matin le ministre de la Santé, Olivier Véran annonce sur France 2 que "Le plan blanc dans les hôpitaux sera probablement national d'ici à quelques jours",

C'est très bien la plan blanc, mais... - A. Thille, chef du service réanimation à Poitiers

Invité à réagir à l'annonce ministériel d'un prochain déclenchement du plan blanc, qui permet de mobiliser des moyens, techniques et humains, supplémentaires en repoussant notamment des opérations non-essentielles, Arnaud Thille reste prudent : "c'est très bien le plan blanc, le problème c'est qu'on part de capacités plus faible que l'an dernier et nos capacités d'extension sont très très faibles". En effet l'an dernier 5 à 6 lits supplémentaires pouvaient être ouvert pour faire face à un afflux de patients Covid, et pour l'instant "nous on envisage d'ouvrir 2 à 3 lits dès lundi" ajoute le chef de la réanimation, précisant que des cellules de crise sont régulièrement réunies pour suivre au mieux la situation.

La vraie difficulté vient du manque de personnel "c'est vrai que la réanimation est extrêmement consommatrice en nombre d'infirmières et d'aides soignantes." Des personnels qui ont été mis à rude épreuve depuis l'apparition de l'épidémie de Covid et certains ont d'ailleurs jeté l'éponge. "On leur a demandé beaucoup. Des infirmières sont parties et ont changé de services" reconnait Arnaud Thille dont le service accueille également des patients venus d'autres établissements de Poitou-Charentes dont des lits ont été fermés faute d'infirmières comme ce fut le cas à Angoulême, en Charente.