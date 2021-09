Covid-19 : au CHU de Rouen, on peut séquencer le virus grâce à des jardiniers

Le service de virologie du CHU de Rouen s'est doté d'un appareil permettant de séquencer le virus du Covid-19 et donc de repérer les variants grâce à la mobilisation du collectif de jardiniers "Les mains vertes du cœur".

"C'est un petit boîtier, un peu plus grand qu'une clef USB" décrit Alice Moisan. Elle est pharmacienne-biologiste en virologie au CHU de Rouen et fait partie de l'équipe d'une dizaine de personnes qui s'occupent du séquençage du virus.

"Il s'agit de lire le génome" du Covid explique Alice Moisan. Et pour faire simple, cette lecture permet de détecter les variants. "Depuis janvier 2021, on s'est rendu compte qu'il était indispensable de repérer les variants pour suivre l'évolution de l'épidémie. Des collègues d'une équipe de parasitologie nous ont prêté leur équipement le temps que nous obtenions le nôtre".

La demande a été déposée en mars et en avril, le service d'Alice Moisan était équipé et cela grâce au collectif "Les mains verts du cœur". Un collectif d'une quarantaine de jardiniers de Seine-Maritime et de l'Eure qui ouvrent chaque année leurs jardins au public au profit de la fondation du CHU de Rouen, la fondation Charles Nicolle.

"Cela fait 18 ans que nous fiançons des coups de pouce pour les CHU et cette année il nous a paru évident de nous engager dans la lutte contre l'épidémie" souligne Jean Buquet, très heureux d'avoir pu contribuer à l'achat de cet appareil.

Son association a en effet versé 26 000 euros à la fondation et a donc permis de fiancer en grande partie l'équipement qui, au total, coûte 38 000 euros.

Séquencer pour mieux suivre l'épidémie

Depuis le mois d'avril, l'équipe de virologie a pu séquencer environ un millier de prélèvements. "Cela nous permet de suivre l'évolution de l'épidémie. Et on s'est rendu compte qu'on avait l'épidémie décrite au niveau national. D'abord le variant alpha (britannique) puis aujourd'hui pratiquement 100% de variant delta comme partout". Aucun variant "Normand" n'est apparu, précise la biologiste.

Tous les prélèvements ne sont pas séquencés. Certains sont priorisés : ceux qui proviennent de clusters, ceux qui viennent de personnes vaccinées et ceux qui proviennent de personnes qui reviennent de l'étranger . D'autres sont pris de manière aléatoires mais sur la même journée. Cela permet d'avoir une cartographie en temps réel et de repérer au plus vite les potentiels nouveaux variants.

