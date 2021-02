Covid-19 au Pays basque : 1.600 doses du laboratoire AstraZeneca attendues ce samedi

Le vaccin AstraZeneca arrive dans les Pyrénées Atlantiques, 1.600 doses en Pays basque, et tout autant en Béarn. Ils seront administrés prioritairement aux personnels soignants de moins de 65 ans.

Le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca arrive dans les Pyrénées-Atlantiques. Après sa validation par la Haute Autorité de Santé cette semaine, le vaccin se déploie dans tout le pays. On attend ce samedi 1.600 doses pour le Pays basque, et 1.600 en Béarn.

La vaccination débutera ce dimanche et concernera les personnels soignants. En effet, dans un premier temps ce dimanche, seront vaccinés les personnels soignants de moins de 65 ans des centres hospitaliers du département, ensuite les centres médicaux et cabinets libéraux dans un second temps.

A la différence des deux premiers vaccins autorisés en France, des laboratoires Pfizer et Moderna, celui d'AstraZeneca ne sera administré qu'aux personnes de moins de 65 ans. En effet, la haute autorité de santé a émis des doutes quant à son efficacité au delà de cet âge.

Outre les doses du vaccin AstraZeneca, d'autres créneaux de rendez vous pour les premiers vaccins seront disponibles dès lundi dans notre département, suite aux annonces du premier ministre Jean Castex cette semaine.