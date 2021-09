COVID-19 au Pays basque : la campagne de vaccination avec la 3ème dose commence lentement

Depuis le 1er septembre, il est possible de recevoir une troisième dose de vaccin anti COVID-19. Il n'y a pas beaucoup de personnes éligibles, et peu ont déjà fait le déplacement au Pays basque.

Déjà deux semaines que la campagne de la 3ème dose de vaccin contre la COVID-19 a commencé et on ne peut pas dire que ça se bouscule dans les centres. Depuis le 1er septembre, les personnes éligibles peuvent recevoir une troisième dose du vaccin afin d'accroître leur immunité et faire face notamment au variant Delta particulièrement contagieux.

Dans le centre d'Anglet, on estime à 2500 le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de la 3ème dose. Mais seulement 250 l'ont déjà faites. En ce moment, il y a une cinquantaine de rendez vous par jour. Même chose à Biarritz où seules 300 personnes ont reçu la troisième dose du vaccin sur les 1500 qui peuvent y prétendre. A Saint-Jean-de-Luz, le ratio est plus important, 400 personnes vaccinés sur 800 éligibles.

En effet, peu de personnes sont éligibles à cette troisième dose : il faut avoir soit plus de 65 ans, soit présenter des risques de développer des formes graves de maladie, voire même des comorbidités (obésité, antécédents d'AVC, cancer, etc), où être immunodéprimés. Autre point important, pour pouvoir recevoir cette troisième dose, il faut avoir reçu la 2ème depuis au moins 6 mois. Cela concerne donc tous les vaccinés jusqu'à la mi-mars, et à l'époque on ne vaccinait que peu de personnes par jour. La campagne pourrait s'accélérer dans les prochains jours avec la mise en place de la vaccination de la 3ème dose dans les EHPAD.