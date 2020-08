COVID-19 au Pays Basque: un cluster identifié à Idaux-Mendy

Depuis celui à Tardets au mois d'avril, c'est le premier cluster en Pays basque. Ce vendredi, l'ARS signale l’existence d'un foyer de contamination à Idaux-Mendy en Soule.

Sept personnes contaminées

Sept personnes ont été testées positives à la COVID-19. Selon l'ARS, ce cluster s'est formé au sein d'un stage organisé par une association toulousaine du 20 au 24 juillet dernier dans un gîte situé sur la commune.

C'est au retour de ce voyage, qu'un premier cas positif a été détecté à Toulouse le 31 juillet chez un enfant symptomatique. S'en est suivi un second. La situation a donc permis d'établir un lien entre les deux, puisqu'ils avaient participé au même séjour à Idaux-Mendy.

En tout, ce sont six enfants et un éducateur qui ont été contaminés. Les potentiels cas contact liés à ce contact ont été informé indique l'ARS. Selon les interrogatoires et tests réalisés, aucun d'entre eux ne permet à ce jour d'identifier des risques de contamination, poursuit l'agence régionale de santé.

L'ARS se veut néanmoins rassurante quant à ce cluster. Elle explique que "les conditions d'hébergement et de nettoyage, l'absence de lien avec les autres occupants durant le séjour et la vacance du site la semaine suivante sont des éléments particulièrement rassurant".

La maire rassurante

De son côté la maire d'Idaux-Mendy et nouvelle vice présidente de l'agglomération Pays basque Renée Carrique que nous avons tenté de joindre a fait savoir qu'elle "souhaiter rassurer la population sur l'annonce d'un cluster". Elle ajoute suivre cela de très près et que "la situation est tout à fait rassurante et sous contrôle".