Covid-19 : "Aucun confinement n'est prévu aujourd'hui" en France, "ni de près ni de loin", selon Gabriel Attal

Les autorités ne prévoient ces jours-ci aucune mesure de confinement pour les Français, "ni de près ni de loin", a affirmé ce mardi Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sur France Inter. Il l'a affirmé alors que le nombre de cas de coronavirus repart à la hausse, avec un taux d'incidence qui est repassé au-dessus de 100 en dans le pays, une première depuis deux mois.

"Il ne faut jamais rien exclure par principe", affirme Gabriel Attal

"Il n'y absolument aucun confinement qui est prévu aujourd'hui, ni de près ni de loin", a affirmé Gabriel Attal. Mais "il ne faut jamais rien exclure par principe", a-t-il ajouté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Gabriel Attal appelle à la vigilance

Gabriel Attal a toutefois appelé à la vigilance face à l'augmentation du nombre de cas. Les hospitalisations "augmentent" et "il ne faut pas attendre que ça explose pour s'inquiéter", a-t-il prévenu. Il a notamment incité les plus âgés et les plus fragiles au rappel vaccinal.