Covid-19 : aucune fermeture de classe dans la Manche

Pour lutter contre la progression de l'épidémie de Covid-19 dans les établissements scolaires, de nombreuses mesures ont été adoptées allant du port du masque désormais dès 6 ans, jusqu'à une présence réduite en cours pour les lycéens désormais divisés en groupes. C'est évidemment contraignant, mais les résultats sont positifs.

7 classes impactées en Normandie

Sur 3225 établissements scolaires publics ou privés en Normandie, aucun n'est fermé aujourd'hui. Par ailleurs, seules 7 classes sont impactées par des cas de covid ayant obligé à renvoyer l'ensemble des élèves à la maison. C'est en Seine-Maritime qu'on trouve le plus de classes concernées (4). On en dénombre également 2 dans l'Orne et une dans l'Eure. En revanche aucune classe fermée dans la Manche et le Calvados.

Enfin, concernant le nombre d'élèves testés positifs au Covid, il est de 624 cas sur près de 590 000 enfants scolarisés. Il faut y ajouter 116 personnels également touchés sur plus de 63 000 fonctionnaires.