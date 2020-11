Covid-19 : aucune nouvelle contamination depuis le 4 novembre dans l'Ehpad Saint-Joseph de Giromagny

Entre le 24 octobre et le 4 novembre, 30 résidents ont été testés positifs au coronavirus dans l'Ehpad Saint-Joseph à Giromagny. Suite à cela, deux dépistages d'ampleur ont été réalisés sur l'ensemble des résidents à 7 jours d'écarts. Les derniers résultats sont tombés jeudi dernier et aucune nouvelle contamination n'a été recensée selon la direction de l'établissement.

Retour progressif à la normale

Jusqu'à présent, tous les résidents prenaient leurs repas dans leur chambre et pouvaient profiter de promenades et d'activités individuelles. À partir du lundi 16 novembre, la direction prévoit de leur permettre de retrouver progressivement une vie sociale plus remplie avec un retour des activités de groupe. Les repas en salle commune seront aussi réinstaurés dans les jours qui viennent.

Les visites ne sont, pour le moment, toujours pas autorisées. "La priorité c'est la désinfection complète du service covid", rappelle la directrice Ludwine Viennet. Il sera effectué avec l'aide de l'Unité mobile de premiers secours.

La maison de retraite accueille 152 résidents, pour une capacité de 162 lits. Les admissions pourront aussi reprendre dans une quinzaine de jours.