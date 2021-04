Dans l'Indre et le Cher, l'épidémie de coronavirus a fait 676 morts depuis le 1er septembre. Le bilan ne s'est pas alourdi ce vendredi et plusieurs indicateurs repartent à la baisse.

Covid-19 : aucune nouvelle victime et un recul du taux d'incidence en Berry

La semaine se termine avec un bilan plutôt positif ce vendredi en Berry face à l'épidémie de Covid-19. Selon l'Agence régionale de santé, aucune nouvelle victime n'est à déplorer dans l'Indre et le Cher au cours des 24 dernières heures. La tension hospitalière reste importante mais semble légèrement diminuer. 97 malades sont pris en charge, c'est six de moins en une journée. En revanche, dans les services de réanimation, on atteint à nouveau un nombre important de patients avec 18 personnes.

Le taux d'incidence diminue également dans nos deux départements berrichons. Le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants baisse. Il passe de 317 cas positifs à 275 dans le Cher ; et de 201 à 180 dans l'Indre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Enfin, la vaccination continue d'avancer progressivement en Berry :

38 671 premières doses injectées et 16 709 deuxièmes injections dans l'Indre

46 987 premières injections et 20 107 deuxièmes doses injectées dans le Cher

aaa