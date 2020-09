Covid-19 : augmentation des cas positifs en Mayenne selon l'Agence Régionale de Santé

Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Le taux d'incidence, le nombre de cas positifs à la Covid-19 pour 100.000 habitants, est en forte augmentation en Mayenne selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé. Il est à 37, vendredi dernier il était à 27.

L'ARS remarque une hausse des contaminations : 1691 personnes touchées, une centaine de plus en quelques jours. 8 malades sont hospitalisés mais aucun en réanimation.

Par ailleurs, une nouvelle organisation de dépistage est mise en place dans le département, jusqu'au 26 septembre. Sans rendez-vous, sans prescription, prise en charge à 100% sans avance de frais.

Les unités mobiles, qui renforcent l'offre hospitalière, libérale et celles des labos, sont ouvertes tous les jours sauf le dimanche de 9h à 13h30 et de 16h à 19h. Ce mercredi, par exemple, à Saint-Berthevin devant l'hypermarché Leclerc et à Evron, place Mendès-France. Jeudi à Laval devant l'IUT et à Château-Gontier, parc Saint-Fiacre.

Lieux et horaires en cliquant ici.