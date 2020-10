COVID-19 : augmentation du taux de positivité en Corse-du-Sud, la réanimation en tension dans l’île.

À la fin de la semaine dernière, le taux de positivité avait augmenté en Corse-du-Sud et baissé et en Haute-Corse. De leur côté, les services de réanimation continuent d’accueillir toujours plus de patients. Pour autant, pas de nouvelles restrictions prévues.

Sur le front de l'épidémie, la préfecture de Corse et l'agence régionale de santé tenaient leur conférence de presse hebdomadaire ce vendredi. La semaine dernière en Corse-du-Sud, les indicateurs de la maladie étaient en hausse. Le taux de positivité est de 4.9%, soit à seulement 0.10% du seuil d'alerte renforcée. Autre facteur inquiétant, un taux d’incidence élevé chez les personnes de plus de 65 ans, qui constituent une population à risque.

Enfin, la situation est également inquiétante dans les services de réanimation, qui accueillent à la fois des cas de COVID-19 mais aussi des hospitalisations classiques. « Les capacités de réanimation sont fortement sollicitées » alerte Marie-Hélène Lecenne, la directrice de l’agence régionale de santé, avant de préciser « _À Bastia, nous avons un taux d’occupation extrêmement élevé avec une seule place disponible_. À Ajaccio, la réanimation non-COVID est sur-sollicitée, la réanimation COVID l’est en revanche un peu moins ».

Une situation qui va nécessiter une réorganisation pour certains actes chirurgicaux dès la semaine prochaines, en les déplaçant des hôpitaux publics vers des établissements privés. « Il faut définir une organisation qui permette de maintenir toute la filière de soins classiques, mais qui intègre aussi une augmentation de notre capacité de réponse pour la COVID ».

Pas de nouvelles mesures restrictives pour le moment

Malgré ce constat, Pascal Lelarge l’annonce « Je ne compte pas prendre des mesures plus strictes, par contre je fais des contrôles ». Le préfet de Corse préfère opter pour des mesures plus territorialisées « Sur ces questions là, _je n’ai pas l’intention de zoner tout le monde, et imposer le port du masque tous azimuts_. Mon objectif, en travaillant main dans la main avec les maires, c’est déterminer des zones sur lesquelles cela est pertinent. Et par la suite, je fais des contrôles pour que cela soit respecté ».