Covid-19 : augmentation très forte de l'activité hospitalière en Normandie

Le taux d'incidence (nombre de cas positifs pour 100.000 habitants) en Normandie continue d'augmenter, mais il observe un palier + 1,6%, contre 17% la semaine précédente. L'Eure et l'Orne enregistrent des baisses. Le Calvados et la Manche observent eux des taux en hausse supérieure à 15% : +17,45% dans le Calvados.

L'activité hospitalière s'intensifie elle en revanche très fortement sur la région. Le nombre de personnes hospitalisée (1540) continue de progresser. 201 personnes sont actuellement en réanimation. Et la tendance s'est accentuée au cours des dernières 24 heures. Le taux moyen d'occupation des capacités disponibles dans la région est de 91%. Face à cela, l'Agence Régionale de Santé enjoint les hôpitaux et les cliniques à hisser leur capacité de réanimation et de médecine. Après la Seine-Maritime et l'Eure, le niveau 3 du plan COVID vient d'être activé dans le Calvados et dans la Manche. Ce qui entraîne la déprogrammation de 30% de l'activité chirurgicale non urgente.

Côté vaccination, 682.176 Normands ont à ce jour reçu une première injection, 170.690 la seconde. 82% des résidents des EHPAD sont vaccinés. Prochaines étapes le 16 avril, vaccination des personnes de 60 à 70 ans. A partir du 15 mai, entre 50 et 60 ans. Et à compter de la mi-juin, toutes les personnes de moins de 50 ans.

L'ARS rappelle l'importance du dépistage. Le taux de positivité du virus frôle les 7% en Normandie. Ce qui témoigne d'une circulation virale dans la région. Tous les sites de dépistage sont accessibles sur le site de l'ARS.