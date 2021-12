Covid-19 - "On a été dévalisés", tension sur les autotests en Côte-d'Or avant Noël

Comme dans les autres départements, en Côte-d'Or, il est de plus en plus difficile de trouver un autotest pour le Covid-19 à quelques jours de Noël. Pierre-Olivier Variot, pharmacien à Plombières-lès-Dijon et président de l'USPO : "On en attend dans les jours qui viennent, au compte-gouttes".