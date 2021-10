Covid-19 : "Aux alentours de 15.000" soignants ne se sont pas fait vacciner, estime Olivier Véran

"Entre 10 et 15.000" personnels de santé soumis à l'obligation vaccinale ne se sont pas fait vaccinés, a estimé Olivier Véran, le ministre de la Santé, ce mercredi sur franceinfo."Celles et ceux qui font vraiment le choix de démissionner pour ne pas être vaccinés deviennent l'exception", a assuré le ministre évoquant "moins de 0,1%" de cas. À compter du 15 octobre, tous les professionnels travaillant à l'hôpital, en Ehpad ou auprès de personnes à risque devront obligatoirement être entièrement vaccinés.

"On était à 0,9% du personnel qui n'était pas vacciné et qui était suspendu ou suspendable, on est descendu aujourd'hui à 0,6%", a précisé Olivier Véran. "Le plus important, c'est que les hôpitaux n'ont pas fermé. Les Ehpad [établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes] n'ont pas fermé. Il n'y a pas eu de transfert massif de malades et tout le monde a été responsables", s'est félicité Olivier Véran avant de rappeler que "lorsque l'obligation vaccinale a été décidée, il n'y avait que 60% des soignants qui étaient à jour de leur vaccination. Aujourd'hui, on parle de plus de 99%, donc cela a fonctionné."

"On doit rester vigilant"

"Nous n'avons pas encore écrasé le virus, et on aurait tort de considérer que l'épidémie est totalement derrière nous", a ajouté Olivier Véran, le ministre de la Santé. "On enregistre une stagnation voire une petite augmentation, on s'y attendait, on doit rester vigilant".

"4.000 malades par jour, on sait gérer, avec la vaccination qui protège et limite les cas graves. On n'a pas un afflux de malades continu dans les hôpitaux comme on l'avait connu", a-t-il indiqué avant d'afficher une certaine prudence. "Depuis 2-3 jours, on enregistre une stagnation, voire une petite augmentation du nombre de contaminations. Rien de catastrophique à ce niveau de circulation du virus et on s'y attendait. De un, parce que l'activité dans notre pays a repris à plein. De deux, car il fait plus froid, plus humide, et qu'en automne et en hiver le coronavirus comme la grippe et les autres virus circulent un peu plus", a expliqué le ministre de la Santé.

"J'espère qu'il n'y aura pas de nouvelle vague. Aujourd'hui, on n'a pas de raison de penser qu'il y ait une vague comme celle que nous avons connu puisqu'il n'y a pas de nouveaux variants qui aient émergé ou aient été identifié".

Un peu plus de 73% de la population est entièrement vaccinée. Un numéro vert va être créé pour que les plus de 80 ans, qui ne le sont pas encore, puissent bénéficier d'une injection à domicile.