Des opérations de dépistage vont être organisées pour la plupart dès le lundi 24 août dans l'Eure et en Seine-Maritime. L'Agence Régionale de Santé veut prendre ses précautions avant la rentrée. Certains centres ont déjà rouvert.

Covid-19 : avant la rentrée, des centres de dépistage rouvrent dès lundi en Seine-Maritime et dans l'Eure

Sur son site internet, l'ARS Normandie annonce l'organisation d'opérations de dépistage sans rendez-vous en Seine-Maritime et dans l'Eure. L'objectif est de dépister le plus de personnes possibles après les retours de vacances et à l'approche de la rentrée.

En Seine-Maritime

Dieppe - Bord de plage : du lundi au jeudi, jusqu'au 21 août, à partir de 11h

du lundi au jeudi, jusqu'au 21 août, à partir de 11h Le Havre - Parvis de la gare SNCF : du 24 août au 25 septembre, du lundi au vendredi de 13h à 17h

: du 24 août au 25 septembre, du lundi au vendredi de 13h à 17h Rouen :

Théâtre des arts : du 24 au 28 août, de 10h à 13h

Place Grand Mare : du 24 au 28 août, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Place Saint Sever : du 24 au 5 septembre, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Bois Guillaume 950 Rue de la Haie : à partir du 17 août, lundi au vendredi 8h à 19h

à partir du 17 août, lundi au vendredi 8h à 19h Petit Quevilly - Parking Carrefour Market : du 17 au 28 août, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h

Dans l'Eure

Bernay :

Rue du stade : jeudi 27 août,

École du Bourg le Comte, rue Alfred Sisley : vendredi 28 août

Ézy-sur-Eure - lieux à confirmer : lundi 7 et mardi 8 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 18h

- lieux à confirmer : lundi 7 et mardi 8 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 18h Gaillon - lieux à confirmer : du 7 au 13 septembre

- lieux à confirmer : du 7 au 13 septembre Gisors - lieux à confirmer : du 7 au 11 septembre de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h, sans RDV mais sur pré-inscription

- lieux à confirmer : du 7 au 11 septembre de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h, sans RDV mais sur pré-inscription Giverny - Musée des impressionnistes : le 4 septembre

- Musée des impressionnistes : le 4 septembre Louviers - Laboratoire rue Foch (pour les PMR laboratoire place Thorel), du 7 au 13 septembre, de 9h à 16h

- Laboratoire rue Foch (pour les PMR laboratoire place Thorel), du 7 au 13 septembre, de 9h à 16h Les Andelys - Laboratoire Unliab, drive devant le laboratoire de biologie médicale - du 20 au 29 août, du lundi au vendredi à partir de 10h et le samedi matin à partir de 10h

- Laboratoire Unliab, drive devant le laboratoire de biologie médicale - du 20 au 29 août, du lundi au vendredi à partir de 10h et le samedi matin à partir de 10h Pacy-sur-Eure - lieux à confirmer : mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h

- lieux à confirmer : mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h Pont-Audemer :

Centre ville - place du général de Gaulle (devant la salle d’Armes) : lundi 24 août

Quartier Europe - avenue des sports - devant l’école Louis Pergaud : mardi 25 août

Quartier Etangs - rue de Normandie - devant l’école Hélène Boucher : mercredi 26 août