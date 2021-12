Covid-19 : avant les fêtes, les Français se ruent sur les autotests

Dans ses recommandations pour passer des fêtes en prenant le moins de risque possible dans le contexte de la cinquième vague de Covid-19, le gouvernement recommande aux Français de se faire tester avant les réunions familiales. Tests PCR, antigéniques, autotests, etc. Il existe une panoplie de dépistage à privilégier en fonction de votre situation. France Bleu vous a listé les différentes options qui s'offrent à vous dans cet article.

Pour optimiser l'utilité de ce test, les autorités sanitaires recommandent de le faire 24h avant la réunion familiale, voire le jour même. Tout le monde va donc vouloir se faire tester au même moment, ce qui explique pourquoi les autotests sont très prisés depuis quelques jours. Au point de devenir une denrée rare. Particulièrement recommandés par le Conseil scientifique en cette période de fête, les autotests s'arrachent dans les pharmacies de France et certaines sont en rupture de stock.

C'est notamment le cas à Orléans dans le Loiret. Jean-Marc Franchi, co-président du syndicat des pharmaciens du Loiret, explique que "les grossistes n'en ont plus, il y a une rupture nationale". Même situation à Guéret dans la Creuse où ce pharmacien est en rupture de stock depuis samedi dernier. "On a écoulé en une journée ce qu'on avait vendu en deux mois jusqu'à présent !", s'étonne la responsable.

Les ventes ont doublé depuis le printemps

Pour Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), les Français ont écouté les consignes du gouvernement et cela se ressent. "Actuellement, les pharmaciens vendent 80.000 autotests par jour, c'est deux fois plus qu'au printemps dernier", affirme-t-il. Le 17 décembre, les Français ont acheté 200.000 tests dans la journée, "ce qui signifie qu'il y a encore des stocks mais il n'y en a pas partout", ajoute Gilles Bonnefond. Certains pharmaciens devraient être livrés mercredi ou jeudi.

Selon le porte-parole, les grossistes devraient réussir à suivre la cadence et tout le monde devrait pouvoir réussir à mettre la main sur les produits d'ici au réveillon de Noël. "Mais à condition que les Français jouent le jeu, prévient Gilles Bonnefond. Il faut rappeler que les autotests doivent être utilisés par des personnes sans symptômes, qui ne sont pas cas contact. On se rend compte que ce n'est pas forcément respecté en pharmacie". Le président de l'USPO appelle également les Français à ne pas stocker les autotests et à n'acheter uniquement ceux dont ils ont besoin pour Noël, quitte à repasser chez son pharmacien la semaine suivante pour la Saint-Sylvestre.

Bien respecter les consignes d'utilisation

Gilles Bonnefond appelle également les utilisateurs d'autotest à bien appliquer les consignes d'utilisation. "Etant donné que l'écouvillon est moins enfoncé dans la cavité nasale que lors d'un test PCR ou antigénique, on prélève donc moins de virus. Mais le test reste fiable si on le réalise bien, c'est-à-dire aux alentours de 70%", souligne-t-il. Il conseille également de réaliser l'autotest le jour-même de la réunion familiale.

C'est d'ailleurs la principale raison qui explique pourquoi il se positionne fermement contre la vente en grandes surfaces des autotests, que certains acteurs de la grande distribution appellent de leurs vœux. "Il faut apporter des explications aux utilisateurs, par des professionnels de santé, et notamment de ne pas le recommander pour des personnes qui ont des symptômes, ce ne sont pas les grande surfaces qui font faire ça".

Le président de l'USPO rappelle également aux Français qui ne trouveraient pas d'autotests, qu'il est bien évidemment toujours possible de procéder à un test antigénique ou PCR. Même si là aussi, il faut parfois s'armer de patience pour trouver un rendez-vous. Selon Gilles Bonnefond, il y a eu 6,3 millions de tests réalisés la semaine dernière, dont 3,3 millions de tests antigéniques.