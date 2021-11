Covid-19 : avec la troisième dose, les centres de vaccination du Grand Nancy adaptent leurs horaires

Les cinq centres de vaccination de la métropole du Grand Nancy adaptent leurs horaires d'ouverture. L'afflux devrait être important dans ces centres depuis que le gouvernement a annoncé l'obligation de faire sa dose de rappel pour garder son pass sanitaire actif.

Dès ce vendredi, le centre de vaccination du stade Marcel Picot de Tomblaine passe en nocturne et sera ouvert jusque 22h et sera sans rendez-vous à partir de 16h, il sera également ouvert le samedi de 9h à 13h.

A Nancy l'hôtel de ville élargit aussi ses capacités et pourra passer à 600 vaccinations chaque jour et sera ouvert ce samedi et ce dimanche de 9h à 14h.

La métropole annonce que les créneaux de vaccination sont disponibles sur doctolib.

Tous les horaires des centres de vaccinations de la métropole du Grand Nancy.

Heillecourt (Maison du temps Libre) : Les lundis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les mardis de 9h à 12h30. Les mercredis en fonction des besoins. Les jeudis de 14h à 17h. Les vendredis de 9h à 13h