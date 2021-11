Covid-19 : avec le variant Omicron, les laboratoires se lancent dans une nouvelle course au vaccin

Le variant Omicron du coronavirus, découvert la semaine dernière en Afrique du Sud, inquiète la planète entière, et force les gouvernements du monde entier à restreindre l'accès à leurs frontières et à renforcer les mesures contre le virus. Ce nouveau variant pose aussi la question de l'efficacité des vaccins actuels, alors que la France, où un cas de variant Omicron a été détecté, a commencé à injecter une troisième dose de vaccin aux plus de 18 ans.

Si les spécialistes ne savent pas encore à quel point les vaccins actuels sont efficaces contre ce nouveau variant, les laboratoires assurent travailler à de nouvelles versions de leurs sérums, qui cibleraient spécifiquement Omicron. Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson ont ainsi annoncé travailler sur de nouveaux sérums, au cas où les vaccins actuels ne seraient pas suffisamment efficaces contre le nouveau variant.

Pfizer promet un vaccin contre Omicron en trois mois

"Il y a encore beaucoup d'inconnues" autour de ce nouveau variant, a déclaré dans un entretien sur la chaîne américaine CNBC le patron de Pfizer, Albert Bourla. "Nous saurons l'essentiel de ce qu'il y a à savoir d'ici quelques semaines", a-t-il dit. Il faut notamment d'abord mener des tests pour évaluer l'efficacité des vaccins actuels contre Omicron, a-t-il rappelé. Mais Le PDG de Pfizer assure être "assez confiant" dans le vaccin distribué actuellement, "car nous sommes parvenus au bon dosage dès le début" a-t-il affirmé. Mais "si le vaccin (actuel) protège moins et que nous avons besoin de créer un nouveau vaccin, nous avons commencé à travailler dessus vendredi, nous avons fait notre premier modèle d'ADN, qui est la première étape du développement d'un nouveau vaccin", a expliqué Albert Bourla.

Pfizer avait déjà créé deux nouvelles versions de son vaccin en moins de cent jours, contre les variants Delta et Beta, qui n'ont finalement pas été utilisées. Au besoin, "en 95 jours, nous aurons le nouveau vaccin" contre Omicron, a assuré le dirigeant. Son groupe a les capacités de produire, au besoin, quatre milliards de doses l'an prochain, a-t-il aussi affirmé.

Moderna travaille sur trois versions de vaccin

"Les vaccins existants contre le Covid-19 seront moins efficaces contre le variant Omicron, et il faudra plusieurs mois pour mettre au point un nouveau vaccin", pronostique le patron de Moderna dans une interview publiée ce mardi dans le Financial Times. Stéphane Bancel estime qu'il y aura une "baisse significative" de l'efficacité des vaccins. "Tous les scientifiques à qui j'ai parlé disent 'cela ne va pas le faire'", a-t-il confié au journal économique. Il a précisé que des données sur l'efficacité des vaccins actuels seront disponibles dans les deux prochaines semaines.

Sur franceinfo ce mardi, Dan Staner, le vice-président de Moderna chargé notamment de l'Europe, a expliqué que le laboratoire était "en plein test" et travaille sur trois versions de vaccins pour contrer le variant Omicron. D'une part, le laboratoire teste l'actuel vaccin Moderna, à dose normale, mais aussi en doublant la dose. L'entreprise teste aussi un vaccin contre plusieurs variants. Et un autre vaccin, spécifiquement développé pour lutter contre le variant Omicron, sera disponible dans "six à sept mois".

Johnson & Johnson développera un vaccin spécifique "au besoin"

Johnson & Johnson a, de son côté, également indiqué "être en train d'évaluer l'efficacité de son vaccin contre le Covid-19 face aux variants", y compris Omicron. Parallèlement, le groupe est "en train de travailler sur un vaccin plus spécifique à Omicron, qu'il développera au besoin". Le laboratoire "reste confiant" dans la réponse immunitaire à son vaccin actuel à une seule dose face aux divers variants, a assuré Mathai Mammen, en charge de la recherche chez Janssen, la filiale du laboratoire qui développe le vaccin. Mais Johnson and Johnson pourra "rapidement" engager des essais cliniques s'il le faut, a-t-il ajouté.

AstraZeneca assure pouvoir développer un vaccin spécifique "très rapidement"

Samedi, le scientifique britannique qui a dirigé les recherches sur le vaccin d'AstraZeneca contre le coronavirus a affirmé qu'un nouveau sérum pourrait être développé "très rapidement" contre le variant Omicron. Le professeur Andrew Pollard, directeur de l'Oxford Vaccine Group, a estimé "extrêmement improbable" que ce nouveau variant se propage fortement au sein de la population vaccinée, "comme nous l'avons vu l'année dernière" avec le variant Delta. Mais si c'était le cas, "il serait possible d'agir très rapidement", a-t-il affirmé sur la BBC, car "les processus de mise au point d'un nouveau vaccin sont de mieux en mieux huilés".

La pilule anti-Covid, efficace contre tous les variants ?

La pilule anti-Covid développée par Pfizer pour traiter la maladie, qui a démontré une efficacité de 89% contre les hospitalisations et décès lors d'essais cliniques, a par ailleurs "été développée avec l'idée" que des mutations du virus allaient apparaître, a relevé le patron du laboratoire Albert Bourla. "Je suis très, très confiant en la capacité (de la pilule) à fonctionner avec toutes les mutations, y compris Omicron", a-t-il affirmé. "Il faut garder à l'esprit (...) que la situation est différente quand vous avez un traitement" qui permet de réduire de dix à un le nombre de personnes allant à l'hôpital, a-t-il ajouté.

La pandémie de Covid-19 liée au nouveau coronavirus a fait plus de cinq millions de morts dans le monde depuis son apparition fin 2019 en Chine.