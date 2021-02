Covid 19 : baisse spectaculaire du taux d'incidence dans les Landes

Inexorablement, le taux d'incidence du Covid 19 augmentait pendant le mois de janvier, dans les Landes, pour atteindre 249. Ce mardi 9 février, les derniers chiffres rapportent qu'il est désormais de 146, soit 38% de moins.

On a tellement de facteurs que l'on ne sait pas si cela va durer

- Sophie Larrieu, épidémiologiste

Pourquoi une chute si brutale ? "On a peut-être une prise de conscience, on a aussi le couvre-feu à 18 heures, on a la météo qui joue beaucoup", liste Sophie Larrieu, épidémiologiste à la cellule régionale Nouvelle-Aquitaine de Santé Publique France.

"Effectivement, depuis une semaine, ça descend beaucoup mais on est toujours à 150 cas pour 100 000 habitants, poursuit-elle. Pour mémoire, notre seuil d'alerte c'est 50 cas pour 100 000 habitants, donc on reste vraiment très prudent. Si le virus trouve une situation favorable, il peut se remettre à circuler de manière très active."