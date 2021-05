Covid-19 : beaucoup de Drômois et d'Ardéchois de moins de 50 ans déjà vaccinés

La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'ouvre à tous les adultes ce lundi 31 mai. Tous les Français de plus de 18 ans peuvent recevoir une dose à partir d'aujourd'hui. En Drôme et en Ardèche, beaucoup de personnes de moins de 50 ans ont déjà reçu une injection.

A partir de ce 31 mai, tous les Français majeurs peuvent se faire vacciner contre le Covid-19. En réalité, la vaccination des moins de 50 ans a déjà bien avancé en Drôme et en Ardèche. Les 18/49 ans pouvaient déjà bénéficier de doses restantes avant ce lundi. Ceux qui souffrent de certaines pathologies, d'obésité, pouvaient également déjà se faire vacciner.

Près d'un quart des 18/24 ans drômois ont déjà reçu une première dose

D'après les derniers chiffres de Santé publique France, près de 24 % des jeunes drômois entre 18 et 24 ans ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, ils sont 17% en Ardèche. Les chiffres sont encore plus élevés concernant les 40/49 ans : 42 % ont reçu au moins une injection dans la Drôme, 33% en Ardèche.

Beaucoup d'Ardéchois et de Drômois n'ont donc pas attendu aujourd'hui pour se protéger. Résultat, globalement, près de 40% des Drômois et des Ardéchois ont reçu au moins une dose de vaccin contre le covid-19. C'est plus qu'au niveau régional et national.

Logiquement, les indicateurs vont dans le bon sens dans nos deux départements. Le taux d'incidence a chuté rapidement en une semaine : près de 55 tests positifs pour 100.000 habitants dans nos deux départements. C'est 25% en moins en sept jours.

19 malades en réanimation dans la Drôme, 7 en Ardèche

On compte 99 malades du covid-19 hospitalisés dans la Drôme, 19 en réanimation. Il sont 52 hospitalisés en Ardèche, 7 en réanimation. Il n'y' a pas eu de nouveau patient admis en réanimation sur les dernières 24 heures.