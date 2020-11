COVID-19 : Beaucoup trop d’ EHPADs ont remis en place un confinement strict de leurs résidents

Le président de la république et les ministres de la santé et des solidarités s’étaient pourtant engagés à ne pas reproduire le confinement du printemps dernier pour les résidents de ces maison de retraite médicalisées.

Mais le constat, c'est que le manque de personnel et une application trop rigide des consignes de sécurité ont poussé beaucoup de responsables d'Ehpad à durcir, une fois encore, les conditions de visite, jusqu’à même interdire les visites.

Une situation que dénonce Annie ROUSSEAU du collectif EHPAD familles 42 qui parle d’un véritable abus de pouvoir des directions des Ehpad qui ne tiennent compte, ni de l’avis des résidents, ni de celui des familles

Dans les établissements, il se passe le contraire de ce qui a été préconisée par rapport à la santé mentale et psychologique et des résidents, qui là très franchement sont largués, ils ne comprennent plus. Il y a ceux qui ont supporté,le premier confinement, malgré la sidération et les privations et on plutôt bien résisté, ma mère on fait partie. On s’est vu par Skype, j’ai été étonné qu’elle réagisse aussi bien. Quand on l’a revue, elle était ébahie de nous retrouver, elle n’en croyait pas ses yeux. Il a quand même fallu ramer, passer du temps pour la stimuler. Ma mère a encore sa tête, mais là vous êtes enfermé, je ne sais pas combien de temps, chacun dans sa chambre sans contact et sans stimulation. Et c’est ça qu’on ne nous permet pas aujourd’hui et les dérogations de visite sont accordés pour les personnes en fin de vie, Dieu merci, mais ça veut dire que le jour où l’EHPAD nous appelle, c’est trop tard et qu'on va aller voir notre parent dans ses derniers moments et plus partager des moments de vie avec lui, c’est terrifiant.