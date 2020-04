Témoignage : Bernard de Saint-Apollinaire a survécu à l'enfer du Coronavirus

Depuis le début de l'épidémie chaque jour le nombre de morts du Coronavirus donne à cette épidémie l'allure d'une véritable catastrophe sanitaire. Pourtant selon les autorités "98 % des gens guérissent" du Covid-19.

De nombreux patients en réanimation

C'est en tout cas ce qu'expliquait au mois de mars Jérôme Salomon, Directeur général de la Santé même si un certain nombre de patients doit passer par des services de réanimation.

Bernard contaminé dans un établissement de soins

Nous avons recueillis le témoignage de Bernard, 62 ans. Ce comédien vit à Saint-Apollinaire près de Dijon il se remet de la maladie. C'est en rendant visite à sa mère -aujourd'hui décédée-dans une maison de convalescence le 9 mars qu'il a contracté le virus.

Hospitalisé au sein du service maladies infectieuses

Chez Bernard la maladie s'est déclarée 5 jours après. Il a dû être hospitalisé au service des maladies infectieuses du CHU en urgence. "Par chance on ne m'a pas mis d'oxygène, je n'ai pas eu besoin de machines pour m'aider à respirer mais je suis resté tout de même 5-6 jours à essayer de me sortir de cette situation extrêmement difficile".

Ne pas contaminer son épouse

Aujourd'hui Bernard est sorti d'affaire mais il est toujours "Covid positif", il doit passer des tests sérologiques ce lundi 6 avril 2020. En attendant il est rentré chez lui où il vit séparé de son épouse afin de ne pas lui transmettre le virus.

"Je ne suis pas passé loin" estime Bernard

"Je ne suis pas passé loin" reconnaît-il "d'autant que j'ai été vraiment très, très mal durant plusieurs jours à l'hôpital et puis du fait de ma mère qui était partie, je me sentais aspiré, je me disais pourquoi pas moi après tout ?" A plus de 60 ans et avec son terrain asthmatique Bernard est "une personne à risques".

"Les personnels de l'hôpital sont d'une disponibilité incroyable"

Bernard qui se remet peu à peu, loue sa prise en charge par les personnels soignants du CHU de Dijon. "Ils sont d'une disponibilité incroyable, j'ai été vraiment touché, vraiment, vraiment" souffle le sexagénaire.