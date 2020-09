Covid-19 : bientôt deux nouveaux sites de dépistage à Poitiers et Châtellerault

La priorisation des tests Covid-19 souhaitée par Jean Castex jeudi 10 septembre va bientôt se décliner dans la Vienne. Les Laboratoires d'analyses Bio 86 annoncent ce lundi que deux nouveaux sites de dépistages vont être mis en place dès la semaine prochaine à Poitiers et Châtellerault. L'objectif est de résorber les longues files d'attente devant les drive-test et de permettre aux personnes prioritaires de se faire dépister plus rapidement.

"Je pense qu'il devrait y avoir des priorités pour les personnes directement en contact avec le Covid-19, ensuite pour les personnes âgées et après, pour ceux qui sont un peu hypocondriaques" (Clémence, une lycéenne)

Sous un soleil de plomb, devant le Laboratoire Bio 86 de la route de Gençay à Poitiers, une longue file indienne serpente entre les voitures et les trottoirs. "Nous sommes arrivés il y a trois quart d'heures, on en a encore pour au moins trois heures d'attente", expliquent Julie et sa maman Brigitte, venue se faire dépister après des cas de coronavirus dans la classe de son petit-fils.

"Il fait très chaud, avec le masque j'étouffe, j'aimerais que ce soit plus rapide" (Mily, 9 ans)

"Avec une ordonnance du médecin, je pensais que l'on serait prioritaires, surtout pour un enfant de 9 ans", regrette Sarah. Comme cette mère de famille l'a constaté, il n'y a pas de file prioritaire, ni pour Mily, ni pour Patrick et son épouse âgés tous deux de 70 ans, ni pour le petit Harold qui présentait des symptômes proches de ceux du Covid-19.

"Nous préparons l'ouverture de deux nouveaux sites"

"De semaine en semaine, on court toujours après le nombre toujours croissant de tests à réaliser, on augmente toujours nos capacités, on n'arrête pas d'embaucher des personnes supplémentaires et malgré tout, nous avons toujours un cran de retard et ces files d'attente qui perdurent", reconnaît Dominique Lauzin, biologiste co-responsable des Laboratoires Bio 86, qui annonce la création de deux nouveaux sites de dépistage.

"Nous avons un site à Châtellerault qui devrait ouvrir à partir de la semaine prochaine dans la salle du Verger et nous avons sommes sur Poitiers en train de préparer l'ouverture d'un nouveau site avenue de la Libération"

"Sur ces nouveaux sites, nous mettrons en place un système de rendez-vous, qui permettra de prioriser les personnes symptomatiques, les professionnels de santé, les cas contacts, comme cela a été annoncé par le Premier ministre", poursuit Dominique Lauzin.

Où se faire dépister dans la Vienne ?

Les personnes souhaitant se faire dépister dans la Vienne peuvent le faire au CHU de Poitiers (sur ordonnance) et dans les laboratoires Bio 86 (grand public), à Chauvigny, Montmorillon, Châtellerault, Loudun, Civray et au Blanc. L'Agence régionale de santé répertorie l'ensemble des sites de dépistages en Nouvelle-Aquitaine.