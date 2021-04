Covid-19 : Bientôt un vaccinodrome au Zénith d'Amiens ?

Y aura-t-il bientôt des vaccinodromes dans la Somme ? A priori, c’est dans les tuyaux à Amiens. Ces centres de vaccinations géants commencent à fleurir un peu partout en France, mais il n'y en a toujours pas en Picardie. La préfecture de la Somme a récemment consulté le conseil départemental et la mairie d’Amiens pour étudier la faisabilité du projet. S'il voit le jour, le futur vaccinodrome pourrait être installé au Zenith d'Amiens

Le Zenith, première solution envisagée

Le Zenith d'Amiens serait "la solution la plus adaptée", selon Bruno Bienaimé, l’adjoint au maire d’Amiens qui s’occupe des questions de santé : il y a de l’espace dans le hall d’entrée, il y en a dans la salle de concert à proprement parler. Il y a aussi un parking pour permettre aux patients et aux soignants de se garer sans difficulté.

Les deux autres options possibles pour l'ouverture d'un centre de vaccination XXL à Amiens seraient Mégacité et le stade de la Licorne.

"Encore faut-il avoir des doses pour les mettre dans les bras des patients"

Mais quand ouvrira ce vaccinodrome ? L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France reste très évasive et concède tout juste que le projet "est à l'étude". La préfecture de la Somme n'a pas non plus communiqué sur le sujet pour l'heure.

La Picardie est entourée de méga-centres de vaccination : il y en a deux dans le Nord; trois dans le Pas-de-Calais et trois en haute Normandie. Des centres qui sont tous ouverts ou sur le point d’ouvrir.

Selon nos informations, il n’y aura qu’un seul vaccinodrome dans la Somme : Abbeville, la deuxième commune du département, ne sera pas concernée.

Le dernière inconnue reste l’approvisionnement : les vaccinodromes sont censés vacciner jusqu’à 1000 personnes par jour. Mais _"_encore faut-il avoir des doses pour les mettre dans les bras des patients", ironise un médecin contacté par France Bleu Picardie.

