Covid-19 : bientôt une troisième dose de vaccin pour les résidents des Ehpad en Creuse

Top départ ce lundi 13 septembre pour une nouvelle campagne de vaccination au niveau national dans les Ehpad. S'ils le souhaitent, les résidents des maisons de retraite vont en effet recevoir une troisième injection de vaccin contre le Covid-19 à partir de cette semaine. En Creuse, les professionnels de santé s'organisent.

Des injections plutôt fin septembre

"Les commandes de ces doses de rappel sont passées auprès de la pharmacie", explique Patricia Escoubeyrou, la directrice de l'Ehpad "Les eaux vives" à Marsac. "Nous ferons les injections à partir du 22 septembre, avec un médecin coordinateur et une infirmière." Autre exemple : à la résidence Anna Quinquaud à Guéret les résidents recevront leur troisième dose de vaccin à partir des 29 et 30 septembre, pour ceux qui ont eu leur deuxième injection il y a plus de six mois, puisque c'est la réglementation en vigueur.

"Chez nous, cette dose de rappel est plutôt bien perçue par les résidents", raconte Nathalie Mativaux, la directrice de cet Ehpad à Guéret. "Il y a chez eux un désir de pouvoir voir leurs familles sereinement, mais aussi une conscience citoyenne très forte. Il ne faut pas oublier que certains ont vécu deux guerres."

Consentement oral

"À l'heure actuelle nous avons six résidents, sur 65 qui ne souhaitent pas être vaccinés", explique Patricia Escoubeyrou à la maison de retraite de Marsac. En fait, les résidents qui ont déjà leurs deux doses acceptent la troisième dans une logique de continuité et ceux qui refusent la vaccination n'ont pas changé d'avis.

Ces professionnelles de santé se chargent donc de recueillir le consentement oral de leurs résidents ou de leurs familles. "Notre priorité c'est le consentement du résident. C'est d'abord lui. Mais quand ce n'est pas possible nous nous tournons vers le tuteur", détaille Nathalie Mativaux à Guéret. Pour les personnes ayant donné un consentement écrit pour les deux premières injections, un consentement oral suffit pour la dose de rappel.

Cette nouvelle campagne de vaccination concerne aussi les personnes de plus de 65 ans vivant à domicile et les patients atteints de comorbidités. Depuis le premier septembre, elles peuvent prendre rendez-vous pour recevoir cette dose de rappel dans les centres de vaccination.