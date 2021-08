Covid-19 : Biscarrosse expérimente l'autotest antigénique pour faciliter l'accès au pass sanitaire

L’expérimentation pourrait bien soulager les pharmacies et centres de dépistage partout en France : la ville de Biscarosse a lancé, ce mercredi 4 août, l’autotest antigénique sous surveillance. Le principe est simple : les patients viennent se tester eux-mêmes, sous la surveillance d’un soignant, et obtiennent leur résultat en 15 minutes. Si ils sont négatifs au coronavirus, ils repartent avec un pass sanitaire valide 48 heures pour accéder aux différents lieux où il est exigé.

Si cette expérimentation est concluante, le Ministère de la Santé envisage d'étendre le dispositif à toute la France.

Moins de personnels pour d'avantage de dépistage

Ce dispositif est un moyen de test supplémentaire pour soulager les professionnels, pharmaciens, cabinets médicaux et laboratoires, qui réalisent les tests PCR ou antigéniques et font face à une augmentation de la population à l'arrivée des estivants. "C'est un dispositif différent" explique Hélène Larrezet , maire de Biscarrosse. "Ces autotests permettent d'accélérer et de multiplier le dépistage. C'est la réponse d'un nouvel outil entre le test PCR qui est fait uniquement avec des professionnels de santé et test antigénique qui sont fait aussi avec un professionnel de santé."

En effet, à la salle de l'Arcanson, plusieurs personnes, par groupe de trois, réalisent des autotests antigéniques sous la surveillance d'un personnel de santé.

Pour l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, l'objectif d'une telle campagne dans les Landes est d'accompagner la reprise de la vie économique. Il permet également d'étendre plus encore le dépistage du Covid-19, en sollicitant moins de personnel soignant. "L'opportunité de ce dispositif c'est aussi, de pouvoir, avec un seul personnel de santé, superviser plusieurs tests en parallèle, et donc augmenter le débit et le volume de tests pratiqués." détaille Damien Sainte Croix conseiller médical de la délégation départementale de l'ARS dans les Landes

A Biscarrosse, depuis mercredi 4 aout, le centre culturel de l'Arcanson accueille une campagne d'autotest réalisés sous la surveillance d'un soignant © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Biscarrosse est la seule ville des Landes participant à cette opération pilote. Deux autres villes en France accueillent l'opération : Dinard en Ille-et-Vilaine dans la région Bretagne et Deauville dans le Calvados dans la région Normandie. Ces autotests sont pratiqués sans prise de rendez-vous ni ordonnance.

La campagne d'autotest se tient les lundis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h30 jusqu'au 2 septembre et les vendredis 13, 20 et 27 août de 9h à 14h. Au premier jour, 250 autotests ont été réalisés sous la surveillance d'une infirmière

Résultat rapide et certifié

Pour les patients, pas de grande différence par rapport aux autotests habituels : il suffit d’introduire l'écouvillon 5 secondes dans chacune de ses narines, puis verser ensuite la matière recueillie sur une bandelette. Au bout de 10minutes le résultat s'affiche : une seule bande, votre test est négatif; un code vous sera délivré et vous pourrez le présenter comme pass sanitaire. La présence d’un soignant pour encadrer ces dépistages permet notamment d’éviter les fraudes. En revanche, si votre autotest affiche deux bandes, cela signifie que vous êtes positif au Covid-19. Le personnel du centre de test vous proposera de réaliser un test PCR immédiatement sur site.