Covid-19 : Brigitte Macron testée positive à la veille de Noël

Alors qu'elle était déjà isolée en tant que cas contact du président de la République, Brigitte Macron a été testée positive au Covid-19 le 24 décembre dernier à Brégançon. Elle a pu rejoindre Paris après avoir été testée négative six jours plus tard, et a repris ses activités le 4 janvier.