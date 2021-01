Covid-19 : "c'est difficile, c'est long mais voyons aussi le verre à moitié plein"

Tout n'est sans doute pas parfait dans la gestion de la crise de la Covid-19, la crise semble interminable mais alors que le gouvernement réfléchit à un nouveau confinement, il y a quand même des points positifs. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter le docteur Claude Leicher. Invité de France Bleu Drôme Ardèche lundi matin, l'ancien président national du syndicat de médecins généralistes MG-France appelle "à voir le verre à moitié plein" : "Il y a un an, on rentre dans une épidémie dont on pensait qu'on allait y échapper parce que franchement, tout le monde, y compris moi on ne pensait pas que ça allait prendre cette proportion. Et en moins d'un an, on a un vaccin, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. On a une perspective non seulement de stopper cette épidémie, mais en plus d'arrêter les décès et d'arrêter les confinement répétés. Donc, il faut voir aussi le verre à moitié plein. C'est difficile, évidemment, mais on est dans une phase où là, dans les six mois qui viennent, j'espère qu'on puisse sortir de cette affaire d'épidémie. Donc, c'est difficile, c'est long. Je pense que nous, tous les Français, collectivement, nous sommes dans une situation de fatigue et parfois même d'épuisement, de difficultés pour certains. Sur le plan financier, à cause du travail. Mais maintenant, on a une vraie perspective avec la vaccination de s'en sortir . La très bonne nouvelle, c'est l'appétence à la vaccination. Ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle."

Pas d'autre choix que de reconfiner

Concernant un troisième reconfinement, Claude Leicher poursuit : "il est sûr qu'on est dans un espèce de plateau, mais un niveau très haut, avec des variants qui arrivent plus contagieux, pas forcément plus graves, mais plus contagieux. Donc plus de gens malades, donc plus de risque de gens en réanimation, voire de décès". Alors reconfiner? "Il n'y a pas d'autre moyen, si vous voulez. C'est quand même assez paradoxal. Aujourd'hui, on a deux moyens sont des moyens de base classiques le confinement, la vaccination. Pour des raisons que tout le monde connaît. La vaccination, ça démarre, mais pas tout à fait assez vite parce que la production industrielle n'est pas suffisante. Donc, pour l'instant, probablement, on va encore passer par une phase de confinement".

La vaccination avance "comme prévu"

Claude Leicher, co-organisateur de la campagne de vaccination à l'hôpital de Valence entend les récriminations eds personnes qui voudraietn se faire vacciner mais qui ne le peuvent pas faute de vaccins. Toutefois , il relativise : "ça avance très bien, ça avance quasiment, je dirais comme prévu. Simplement, à un moment donné, la société a fait pression pour augmenter plus largement et plus vite le nombre de gens qui étaient éligibles à la vaccination. Mais on n'a pas pu avoir plus de vaccins. On est victime du succès de la campagne de vaccination. Et ça, je le redis une nouvelle fois, c'est une très, très bonne nouvelle. Nous sommes tous obligés d'attendre. Moi, je fais partie des prioritaires, mais je ne suis pas vacciné parce que j'estime qu'il faut que la population se vaccine d'abord. Voilà, nous sommes victimes du succès de la campagne et donc du calme. Ça va arriver. Ça va venir probablement en deux mois. Un peu difficile en ce qui concerne l'attente. Mais vous allez pouvoir, tout le monde va pouvoir se faire vacciner.