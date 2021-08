Covid-19 : "C'est le moment d'y aller", trois aides-soignants du CHU de Dijon mobilisés aux Antilles

"C'est le moment d'y aller, ils ont besoin de nous maintenant, il faut y aller", affirme David Cherpitel, aide-soignant au pôle ARCUMEL (Anesthésie Réanimation Chirurgicale, Urgences, Médecine légale) du CHU de Dijon (Côte-d'Or). 300 soignants volontaires sont partis ce vendredi apporter des renforts en Martinique et en Guadeloupe. David Cherpitel et deux autres aides-soignants dijonnais seront en Guadeloupe pendant deux semaines, sans savoir encore dans quel établissement il sera affecté.

"Pour nous c'était évident, on a vécu, et on vit toujours, la crise Covid depuis un an et demi. Ça a été très compliqué au moment de la première vague à Dijon. On a dû multiplier le nombre de lits de réanimation. Je pense qu'aujourd'hui cette compétence, cette connaissance qu'on a pu avoir, il faut pouvoir la partager avec nos collègues d'Outre-mer", explique-t-il. Selon lui, "c'était vraiment évident qu'il fallait qu'on parte les aider. Pour l'instant à Dijon ça reste encore calme au niveau du Covid. _C'est le moment de partir_, avant peut-être que ça ne puisse re-flamber avec une quatrième vague".

L'envie de "passer à autre chose"

David Cherpitel souligne que les soignants ont envie de "passer à autre chose", après le Covid. "Tous les soignants sont fatigués. On a beaucoup d'absentéisme dans tous les services." Il ajoute : "Les collègues d'Outre-mer doivent être comme nous après la première vague, exténués, fatigués. Ils ont besoin de prendre du repos, de prendre du recul. Si on peut être là juste pour les aider pour des gestes simples et être présents, ça peut déjà être beaucoup". Trois de ses collègues sont sur place, en Martinique : "Je n'ai pas énormément de contacts, mais je sais que la situation est extrêmement compliquée. Elle est pire que ce qu'on a pu vivre à Dijon", conclut l'aide-soignant.