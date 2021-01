Covid-19 : campagne de dépistage au lycée St Paul d'Ajaccio

Tout au long de la journée, et sur la base du volontariat, une grande campagne de dépistage au Covid-19 se déroule au lycée St Paul d'Ajaccio. Elle fait suite à l'identification de trois cas positifs au sein de l'établissement.

Elèves, enseignants et personnels administratif du lycée St Paul ont pratiqué les tests de dépistage

Après la découverte de trois cas de Covid-19 dans une classe du lycée Saint Paul d'Ajaccio, une campagne de dépistage a été organisée ce vendredi 15 janvier dans l'établissement. Des tests RT-PCR étaient donc accessibles pour les élèves du lycée mais également pour les personnels, sur la base du volontariat.

Il s'agit d'une grande première dans un établissement scolaire insulaire.

Des tentes ont été installées dans la cour du lycée pour pratiquer les tests © Radio France - Marion Galland

Trois tentes ont été installées dans la cour de l'établissement. Tour à tour, élèves, enseignants, personnels administratifs volontaires ont procédé à ces tests. Angélique, professeur de SVT n'a pas hésité un instant : "je trouve que c'est normal puisqu'on a quand même eu des cas dans l'établissement. Et je pense qu'il faut faire régulièrement ces tests dans les établissements scolaires. Il y a beaucoup d'enfants dont on sait qu'ils peuvent être porteurs sains. Ils ne présentent pas de symptômes. Mais nous sommes en contact avec eux, malgré les gestes barrières, la distanciation, les masques. _On ne sait jamais_" conclut cette enseignante qui n'a pas hésité à se faire dépister.

Ce sont des infirmières scolaires qui pratiquent les tests. Il faut dire qu'elles sont habituées à travailler avec les jeunes. Par ailleurs, elles ont reçu une formation spécifique avant les vacances de Noël.

François Grimaldi d'Esdra, le proviseur du lycée St Paul avec les infirmières en charge des tests © Radio France - Marion Galland

La logistique, elle, est du ressort du laboratoire Canarelli - Fernandez. "Nous avons été contactés par l'Agence Régionale de Santé et le docteur Ferrara. On nous a demandé de fournir notre logistique. Tout est opérationnel. Et _les résultats seront connus en fin de journée_" indique Franck Fernandez.