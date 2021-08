Covid-19 en Alsace : capteurs de CO2, un équipement coûteux pour les municipalités

"Renforcer l'aération des locaux". C'est l'une des mesures du protocole sanitaire de niveau 2 présenté par le ministre de l'éducation nationale ce jeudi 26 août en vue de la rentrée scolaire. Jean-Michel Blanquer dit vouloir "généraliser" l'installation de capteurs de CO2 dans les classes pour mesurer la concentration de dioxygène de carbone dans une pièce. Un équipement coûteux, que peu de municipalités alsaciennes vont s'offrir.

Un cout important pour les municipalités

Un détecteur de CO2 mesure le taux de concentration de dioxygène de carbone en fonction d'un seuil : 800 ppm (partie par million) , fixé par le Haut conseil de la santé publique, en mai dernier. Au delà, un voyant rouge s'affiche, il faut alors aérer la pièce pendant au moins cinq minutes.

Les appareils agissent comme des baromètres mais ont un coût : de 40 à 350 euros l'unité. Hœnheim, au nord de Strasbourg, a acheté 45 détecteurs de C02 pour équiper ses classes. Un équipement qui coûte au total 15.000 euros. "Ce sont des frais qui sont à chaque fois à la charge des collectivités, déclare le maire, Vincent Debès, et elles auront besoin d'une aide de l'Etat."

Cette aide n'est pour le moment pas à l'ordre du jour. Oberhausbergen, une commune voisine, a également investi dans des appareils, mais cela reste des exceptions en Alsace. "En état actuel des informations que j'ai, il y a plus de communes qui n'en parlent pas que de communes qui souhaitent le mettre en place", constate Vincent Debès, également président de l'association des maires du Bas-Rhin, qui compte 526 édiles.

Détecteurs mobiles

D'autres villes envisagent une autre formule. Ne pas équiper chacune des classes en détecteurs de CO2 mais réaliser un roulement entre les écoles. C'est le cas à Haguenau, où seize des 110 classes vont accueillir trois détecteurs mobiles. "On ne va pas équiper les classes de façon systématique, parce que la plupart sont dotées de VMC. Elles doivent permettre d'atteindre les recommandations de renouvellement d'air", détaille Claude Sturni, le maire de la commune.

Strasbourg a également fait ce choix. Illkirch, Colmar ou encore Sélestat n'envisagent pas d'installer de détecteurs de CO2. Obernai s'en passe également et mise sur un système d'aération plus développé via des bouches de ventilation. Mulhouse n'a pas voulu communiquer sur sa décision pour le moment.

Ouvrir les fenêtres

La finalité de ces détecteurs de C02 est surtout d'alerter les enseignants de la quantité de dioxygène de carbone dans une pièce. Si celle-ci dépasse les 800 ppm, il faut alors ouvrir les fenêtres. "Si c'est juste pour surveiller les profs, c'est stupide..., souffle Hugues Pfielger, psychiatre à Strasbourg, c'est une question de confiance, si les gens aèrent régulièrement, il n'y a pas de soucis, s'ils ne font pas ça... Faut un capteur en plus pour les rappeler à l'ordre."

Ouvrir les fenêtres d'une classe n'est pas toujours si évident. Certaines écoles sont situées proches d'un axe routier, d'une zone en travaux et la saison hivernale qui arrive pourrait également changer la donne.