Covid-19 : l'épidémie "recommence à gagner du terrain", faut-il s'inquiéter ?

Le nombre de cas détectés de Covid-19 augmente légèrement depuis début octobre, jusqu'à 4.600 cas de coronavirus quotidiens la semaine du 11 octobre, soit une hausse de 11,5% en sept jours. "L’épidémie recommence à gagner du terrain" depuis une semaine a commenté sur RTL le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mardi matin. Mais il est "beaucoup trop tôt" pour parler d’une cinquième vague, a-t-il ajouté, appelant malgré tout à rester "vigilant". Que disent les indicateurs de suivi de l'épidémie ? Comment expliquer la hausse du nombre de cas ? Faut-il s'inquiéter ? France Bleu fait le point.

Ce que disent les indicateurs

Comme l'indiquent les infographies ci-dessous, réalisées par Visactu à partir des données fournies par Santé publique France, le taux d'incidence - qui correspond au nombre de cas pour 100 000 habitants sur la semaine écoulée - est supérieur au seuil d'alerte (50 cas positifs pour 100.000 habitants) dans une vingtaine de départements. Au 19 octobre, le taux d'incidence national moyen en France était estimé à 48,2 cas pour 100.000 habitants.

Pour la première fois depuis juillet dernier, le nombre de cas détectés a légèrement augmenté, +4,1% durant la semaine du 7 au 13 octobre.

C’est chez les 60-79 ans que cette hausse est la plus marquée (+21,4% en une semaine).

Dans certains départements, comme en Mayenne, ce rebond épidémique est déjà perceptible dans les services hospitaliers. Pour l'heure cependant, le nombre d'admissions à l'hôpital, en réanimation, et celui des décès restent stables ou en baisse. Mais il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions, car la courbe des hospitalisations suit celle des cas quotidiens avec un délai de dix ou quinze jours.

Un rebond "prévisible"

Une reprise attendue à l'automne

Ce rebond épidémique était prévisible selon plusieurs épidémiologistes et l'exécutif. "Rien de catastrophique à ce niveau de circulation du virus et on s'y attendait", expliquait le ministre de la Santé Olivier Véran le 13 octobre sur franceinfo. "De un, parce que l'activité dans notre pays a repris à plein. De deux, car il fait plus froid, plus humide, et qu'en automne et en hiver le coronavirus comme la grippe et les autres virus circulent un peu plus". La baisse des températures, qui favorise les regroupements dans des espaces clos, est en effet propice à la propagation de l'épidémie.

À la saisonnalité s'ajoute le relâchement des gestes barrières estime Mahmoud Zureik, professeur en épidémiologie et santé publique à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et directeur d’Epi-Phare. Invité de franceinfo lundi, il a appelé à "garder le port du masque dans les lieux à huis clos pour réduire la circulation du virus". "Si on veut réduire la circulation virale, il n'y a pas mieux que de porter le masque à l'intérieur", a-t-il défendu, "sachant que si on maintient les gestes barrières, c'est parce que ce sont des gestes faciles à mettre en place et peu contraignants. Ça n'a rien à avoir avec le couvre-feu ou le confinement", a-t-il insisté invitant à "bien aérer les pièces."

La fin de la gratuité des tests, pas sans conséquences sur le suivi de l'épidémie

Un appel à la prudence d'autant plus nécessaire que la fin de la gratuité des tests risque de perturber le suivi de l'épidémie, estime notamment Guillaume Rozier, créateur du site spécialisé CovidTracker. Depuis le 15 octobre, les non vaccinés doivent payer eux-mêmes leur dépistage, sauf s’ils bénéficient d’une prescription médicale ou s’ils sont cas contact. Le jour de l'entrée en vigueur de la mesure, le nombre de tests réalisés s'est d'ailleurs effondré, tombant à 371.174, contre 675.075 le vendredi précédent, soit une diminution de 45%.

Et entre le 10 et le 16 octobre, le nombre de cas positifs a apparemment "augmenté moins vite (+10% en une semaine) que la semaine précédente (+11%)", remarque le consultant en Data Science. Une évolution imputable à la suppression de la gratuité des tests, selon lui.

Faut-il craindre une cinquième vague ?

Incertitudes

Doit-on redouter une cinquième vague ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, se veut rassurant. "Aujourd'hui, on n'a pas de raison de penser qu'il y ait une vague comme celle que nous avons connu puisqu'il n'y a pas de nouveaux variants qui aient émergé ou aient été identifié", a-t-il déclaré le 13 octobre sur franceinfo. Mais "nous n'avons pas encore écrasé le virus, et on aurait tort de considérer que l'épidémie est totalement derrière nous", a-t-il ajouté.

Le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste, directeur de l’Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'université de Genève, appelle, lui aussi, à rester vigilant. "Ce n'est pas certain que nous arriverons à parer une nouvelle vague car le virus est quand même très transmissible", a-t-il déclaré sur franceinfo le 18 octobre. "On peut espérer, grâce à la vaccination, que s'il y a rebond, cela ne viendra pas saturer les hôpitaux comme nous l'avons connu lors des premières vagues."

Couverture vaccinale

"Même si le nombre de cas augmente, le fait d'avoir une grande partie de la population qui est vaccinée fait que l'on ne va pas vivre la même situation que les trois premières vagues", juge également Mahmoud Zureik, professeur en épidémiologie et santé publique à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et directeur d’Epi-Phare.

À ce jour, 73,6% de la population française (soit près de 50 millions de personnes) est complètement vaccinée. Et le gouvernement n'écarte pas la possibilité de rendre la dose de rappel du vaccin obligatoire pour continuer à bénéficier du pass sanitaire. Sur six millions de personnes éligibles, deux millions de Français l'ont déjà reçue, trop peu estime l'exécutif.