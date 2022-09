Covid-19 : "Ce n'est pas derrière nous", rappelle la directrice de l'ARS des Deux-Sèvres

On parle moins du Covid-19 mais ce n'est pas pour autant qu'il a disparu. Dans les Deux-Sèvres, le taux d'incidence est en hausse. Gestes barrières et vaccination restent les meilleures armes pour le combattre rappelle l'Agence régionale de santé.

Le Covid-19, est-ce vous y pensez encore ? Le virus qui a tant bouleversé nos vies depuis deux ans et demi est toujours là avec un taux d'incidence qui remonte ces derniers temps dans le Poitou. Dans le dernier bulletin de l'Agence régionale de santé, il était de 166 cas pour 100.000 habitants dans la Vienne, 151 cas dans les Deux-Sèvres. "On est même maintenant au delà de 200", indique Elvire Aronica, directrice de l'ARS dans les Deux-Sèvres.

"Il y a eu effectivement une période et on y est encore d'une forme d'habitude qui a été prise de reprendre contact avec une vie sans contrainte. La pression hospitalière liée aux malades covid étant moins forte, avec des formes moins graves grâce à une couverture vaccinale qui est solide est importante. Tous ces éléments font qu'il y a moins de préoccupation", explique Elvire Aronica. Mais la 8e vague est donc bien là. Et la directrice de l'ARS appelle donc à la prudence.

Quand on est dans un lieu fermé, il faut reprendre l'habitude de mettre des masques

Cela passe par le respect des gestes barrières et ce d'autant plus avec l'arrivée de l'hiver. "Quand on est dans un lieu fermé, il faut reprendre l'habitude de mettre des masques. Le lavage des mains... On aura de nouveau des réflexes qui vont nous protéger aussi contre d'autres virus". A cela s'ajoute la vaccination avec "une campagne qui va reprendre plus fortement. Campagne anti covid pour les personnes de plus 60 ans, fragiles et immunodéprimées mais aussi la campagne contre la grippe", précise Elvire Aronica qui conseille à tous ceux qui sont concernés par la dose de rappel et ne l'ont pas encore fait de prendre rendez-vous dès maintenant.