Covid-19 : ce qu'il faut retenir du Conseil de défense sanitaire de ce vendredi

A une semaine de Noël, en ce début des vacances scolaires, Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense sanitaire, ce vendredi 17 décembre, pour étudier les différentes pistes pour faire face à la 5e vague du coronavirus. Des mesures annoncées par son Premier ministre Jean Castex dans la foulée.

La variant Omicron se diffuse "à une vitesse fulgurante", a prévenu le Premier ministre, au point de "devenir dominant" dès le début de l'année 2022. Il ne "semble pas plus dangereux que le variant Delta" et une dose de rappel du vaccin "nous protège bien contre les formes graves de la maladie" a insisté Jean Castex. Mais "nos hôpitaux sont déjà sous très forte pression", "nous devons donc prendre de nouvelles dispositions".

Le président français Emmanuel Macron a décidé d'annuler son déplacement au Mali pour rencontrer le président de la transition et célébrer Noël avec les troupes françaises, en raison de la crise du Covid-19, a annoncé l'Elysée.

La France compte 15.410 personnes hospitalisées pour une infection au coronavirus, dont 2.901 en réanimation, selon les dernières données publiées par Santé publique France vendredi.

Le pass sanitaire devient un pass vaccinal

Un projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal sera présenté au

Parlement français début janvier pour renforcer encore davantage l'incitation à la vaccination contre le Covid-199. Autrement dit, il ne sera plus possible d'obtenir ce pass avec un simple test, seule la vaccination sera valable.

"Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner affecte la vie de tout un pays", a déclaré le Premier ministre, promettant des contrôles renforcés du pass sanitaire et des sanctions durcies contre ces faux pass. Près de 6 millions de personnes ne sont pas vaccinées en France à ce jour : "Ce n'est plus possible" a martelé le Premier ministre. "Avec deux doses le vaccin semble efficace à 70% contre Omicron. Avec trois doses, elle dépasse les 90%", a dit Jean Castex. Aussi, "nous devons encore accélérer la campagne de vaccination". 950.000 injections ont été réalisées ce vendredi, "un record".

Pas de regroupement sauvage pour le Nouvel an

Quatre, cinq, six personnes autour de la table ? Il n'y aura pas de recommandation précise cette année pour les Fêtes. "Appliquons un principe de bon sens : moins on est nombreux, moins on prend de risques. Evitons les grandes fêtes, les grands rassemblements ou les grands dîners", a insisté Jean Castex.

Le Premier ministre invite tous les Français à se faire tester quelques heures avant les rassemblements en famille ou entre amis pour les fêtes de fin d'année.

Enfin, les Préfet interdiront les regroupement sauvages pour le Nouvel an et les grands rassemblements sur la voie publique comme les feux d'artifice ou les concerts ne pourront pas avoir lieu. Le soir de la Saint-Sylvestre, la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite. "J'en appelle à la responsabilité de tous pour trouver d'autres modalités que de grands rassemblements", a déclaré le chef du gouvernement, qui dit comprendre "la frustration de devoir se limiter dans ces moments festifs".

Raccourcissement du délai pour la dose de rappel

Dès le 3 janvier il sera possible de se faire injecter la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 dès quatre mois après la seconde dose, contre cinq mois aujourd'hui. Le délais était déjà passé de six à cinq mois.

Des mesures pour l'hôpital

La rémunération des heures supplémentaires réalisées à l'hôpital sera "multipliée par deux" à compter de lundi prochain, a affirmé Jean Castex. "Nous avons demandé aux professionnels de ville de se mobiliser pour assurer la permanence des soins pendant cette période" et "des mesures seront également déployées pour nos services d'urgence, mais ce que nos soignants attendent de nous, c'est que nous soyons prudents et surtout que nous nous vaccinions" a ajouté le chef du gouvernement lors d'une allocution à Matignon.

La vaccination des 5-11 ans ?

Le Premier ministre n'a pas évoqué la vaccination des enfants. Ce vendredi matin, le comité français d'éthique s'était prononcé pour l'ouverture de la vaccination anti-Covid à tous les 5-11 ans, mais a insisté sur le fait de laisser le choix aux parents, en excluant d'imposer un pass sanitaire aux enfants.

Pour le moment, seuls les 5-11 ans présentant des pathologies susceptibles de les exposer à une forme grave du Covid-19 peuvent recevoir une injection du vaccin Pfizer.