Covid -19 : ce que l'on sait du nouveau variant B.1.1.529

Un nouveau variant du Covid-19, B.1.1.529, potentiellement très contagieux et aux mutations multiples, a été détecté en Afrique du Sud, ont annoncé des scientifiques, jeudi 25 novembre. Ce vendredi un premier cas a été détecté en Belgique et plusieurs pays européens, dont la France, ont annoncé la suspension des vols en provenance de différents États africains. Quelles sont les particularités de ce variant ? Faut-il s'inquiéter ? Quelles conséquences cette découverte peut-elle avoir sur nos déplacements ? France Bleu fait le point.

Que sait-on du variant B.1.1.529 ?

Pour l'heure, les informations scientifiques sont encore très limitées. Toutefois les caractéristiques génétiques du variant B.1.1.529 inquiètent les virologues : il possède un nombre de mutations inhabituellement élevé, dont une trentaine dans la protéine spike, la clé d'entrée du virus dans l'organisme. Certaines de ces mutations sont présentes dans les variants Alpha et Delta. Or nous savons qu'elles peuvent être associées à une plus grande transmissibilité et à une baisse d'efficacité des vaccins. "Si on se base sur la génétique, en effet c'est quelque chose de très particulier qui peut être inquiétant", a confirmé à l'Agence France Presse (AFP) Vincent Enouf, du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur à Paris.

Autre motif d'inquiétude, le nombre de cas et la part attribuée à ce variant augmentent très rapidement dans la province sud-africaine de Gauteng (qui comprend Pretoria et Johannesburg), où il a été repéré pour la première fois.

Cependant, il est prématuré de tirer des conclusions sur l'impact des mutations sur le comportement de ce nouveau variant d'une part, et sur la sévérité des symptômes qu'il provoque d'autre part.

Les vaccins sont-ils efficaces contre ce nouveau variant ?

Il est trop tôt pour dire si ce nouveau variant réduira l'efficacité des vaccins, même si on peut le craindre. "Il faut vérifier si les anticorps produits par nos vaccins actuels fonctionnent toujours, à quel niveau ils fonctionnent et si cela empêche toujours les cas graves", a expliqué Vincent Enouf, du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur à Paris, à l'AFP.

Des tests en laboratoires doivent être effectués. Le laboratoire allemand BioNTech, allié à Pfizer, a annoncé que les siens seront disponibles "au plus tard dans deux semaines". "Nous avons immédiatement lancé des études sur le variant B.1.1.529" qui "diffère clairement des variants déjà connus car il présente des mutations supplémentaires sur la protéine spike", caractéristique du virus SARS-Cov-2, a précisé la porte-parole à l'AFP. "Pfizer et BioNTech se sont préparés il y a plusieurs mois à ajuster leur vaccin en moins de six semaines et à livrer les premières doses en 100 jours" si un variant s'avérait résistant, a-t-elle assuré.

Sur Twitter, le virologue français Etienne Decroly a appelé à "adapter les vaccins à ARN et les rappels aux variants en circulation" au plus vite. Dans l'ensemble, les scientifiques appellent à accélérer la vaccination et favoriser l'accès des pays les plus pauvres aux vaccins rappelant que plus le virus circule, plus il a d'occasions de muter.

Le variant présent en Europe, plusieurs pays suspendent les vols avec l'Afrique australe

Un premier cas du nouveau variant du Covid-19 a été détecté en Belgique, a annoncé le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, vendredi à la mi-journée. Sans attendre cette confirmation, plusieurs pays avaient décidé de suspendre les vols en provenance d'Afrique australe dans la matinée, dont la France.

Cette mesure, qui s'applique dès ce vendredi, "pour une durée minimale de 48 heures", concerne les voyageurs venant d'Afrique du Sud, du Lesotho, du Botswana, du Zimbabwe, de Mozambique, de Namibie et d'Eswatini. "Les personnes ayant voyagé au cours des 14 derniers jours dans l'un de ces pays sont invitées à se signaler aux autorités et à réaliser dans les meilleurs délais un test de dépistage RT-PCR", a précisé Matignon.

Réunion d'urgence à l'OMS

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, de nombreux variants ont émergé. Identifié pour la première fois en Inde en octobre 2020, le variant Delta est aujourd'hui dominant dans le monde. Mais l'apparition du B.1.1.529 pourrait peut-être changer la donne.

Des experts de l'OMS, chargés de suivre les évolutions du virus Covid, se réunissent ce vendredi pour déterminer si ce variant doit être classifié comme "préoccupant" ou "à suivre". Toutefois il faudra "plusieurs semaines" pour comprendre son niveau de transmissibilité et sa virulence.

À ce jour, quatre variants - l'Alpha, le Beta, le Gamma et le Delta - sont considérés comme "préoccupants" par l'OMS en raison de leur transmissibilité et/ou leur virulence accrues, qui aggravent l'épidémie et la rendent plus difficile à contrôler, selon la définition de l'OMS. La catégorie juste en-dessous est celle des "variants d'intérêts", dont les caractéristiques génétiques potentiellement problématiques justifient une surveillance. Pour l'heure, l'OMS en a retenu deux : le Lambda et le Mu.